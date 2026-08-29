El primer ministro de Ontario responde a Trump con un letrero de "Lago Ontario"

FOTO: Premier de Ontario responde al "lago Estados Unidos" de Trump con un gran letrero de "lago Ontario"

TORONTO — El primer ministro de Ontario, Doug Ford, realizó una declaración contundente el sábado al responder a la reciente orden del presidente Donald Trump, quien había sugerido rebautizar al lago Ontario como "lago Estados Unidos". Ford presentó un cartel de grandes dimensiones en la costa canadiense que proclamaba "Lago Ontario. Ahora y siempre".

El letrero, que mide 7,3 por 3,6 metros y se sostiene sobre patas de 1,8 metros, se ubica cerca de Grimsby, Ontario, y su parte superior alcanza una altura de aproximadamente 5,5 metros. El mensaje también está escrito en francés, reflejando la diversidad lingüística de Canadá.

Esta acción de Ford se inscribe en un contexto de creciente tensión tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump, que instruye a las agencias federales de EE.UU. a utilizar el nuevo nombre para el lago. Desde su anuncio, la medida ha sido objeto de burlas en Canadá, donde muchos consideran que es un intento fallido de Trump de imponer su voluntad sobre el país vecino.

En un video compartido en redes sociales, Ford enfatizó que el intento de Trump de cambiar el nombre del lago no prosperará, afirmando que "Mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose Lago Ontario".

Por su parte, el primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, comparó a Trump con una banda de rock que intenta revivir un éxito pasado, sugiriendo que su propuesta es obsoleta y poco efectiva. "Creo que todos aquí piensan que es un poco triste y que no es su mejor trabajo", dijo Kinew.

El debate sobre el nombre del lago ha suscitado comentarios mordaces de diversas figuras públicas. El historiador canadiense Robert Bothwell expresó su incredulidad ante la seriedad de la situación, preguntándose si "el país más grande del mundo se toma en serio a este idiota?".

Además, el gran jefe de la Nación Wendat, Pierre Picard, criticó la orden de Trump, describiéndola como un intento de borrar la historia indígena asociada con el lago, cuyo nombre proviene de la palabra hurón "oniatarí:io", que significa "lago de aguas brillantes".

Las tensiones no se limitan a la disputa sobre el nombre. Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos se han visto deterioradas por cuestiones comerciales, con recientes negociaciones que han fracasado y la imposición de aranceles por parte de Canadá en respuesta a las políticas de Trump.

En medio de estos conflictos, Trump ha continuado promoviendo el nuevo nombre a través de redes sociales, mientras Ford y otros líderes canadienses mantienen su postura firme en defensa de la identidad nacional y cultural de su país.