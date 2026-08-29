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Malvinas: qué hay detrás del posible giro de Estados Unidos ante el Reino Unido

La politóloga y especialista en política internacional, Alejandra Conti, advirtió en Cadena 3 que la versión aún no fue confirmada y sugirió cautela ante una eventual presión de Donald Trump sobre Londres.

29/08/2026 | 08:03Redacción Cadena 3

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Trump amenazó a Gran Bretaña con revisar su postura sobre las Malvinas.

FOTO: Trump amenazó a Gran Bretaña con revisar su postura sobre las Malvinas.

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La posibilidad de que Estados Unidos modifique su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas volvió a cobrar fuerza a partir de versiones periodísticas que señalan una eventual presión de la administración de Donald Trump sobre el Reino Unido.

Según informó el diario británico The Daily Telegraph, Washington podría utilizar el reclamo argentino como herramienta de negociación para exigirle a Londres un mayor aporte militar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La politóloga y especialista en política internacional, Alejandra Conti, analizó el tema en diálogo con Cadena 3 y remarcó que, hasta el momento, no existe una comunicación oficial que confirme un cambio de postura estadounidense.

"Es un trascendido por ahora, pero coincide con otro trascendido", señaló. En ese sentido, recordó la filtración de un correo electrónico en abril que también indicaba que Estados Unidos presionaba a Gran Bretaña para que incrementara su gasto en defensa.

De acuerdo con Conti, el objetivo de Washington sería lograr que los países europeos refuercen su participación en la OTAN para reducir el peso militar y económico que actualmente recae sobre Estados Unidos.

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La entrevistada vinculó esa estrategia con las dificultades que enfrenta la administración de Trump por la guerra contra Irán y sus consecuencias internas. "Ha aumentado muchísimo el precio de los combustibles y estamos a dos meses de unas elecciones cruciales, que son las elecciones de medio término", explicó.

En esos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Para Conti, una modificación en la composición del Congreso podría limitar la capacidad de Trump para ejercer presión sobre sus aliados europeos.

También enmarcó la eventual maniobra dentro de una política destinada a reforzar el dominio estadounidense en el continente americano. Al respecto, sostuvo que Trump aplica una "diplomacia extorsiva" incluso con aliados históricos como el Reino Unido.

Sin embargo, advirtió que los intereses del mandatario estadounidense pueden cambiar rápidamente y que cualquier eventual respaldo a la posición argentina debe ser evaluado con prudencia. "Para Argentina sería muy importante contar con un aliado como Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta cuáles son sus motivaciones, cuánto durarían y si esta actitud va a persistir", afirmó.

Conti concluyó que el Gobierno argentino debería actuar con cautela frente a una versión que podría representar una oportunidad diplomática, pero que todavía depende de los intereses coyunturales y de la imprevisibilidad de Trump.

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Entrevista de Carolina Amoroso.

Lectura rápida

¿Qué posibilidad se discute en el artículo? Estados Unidos podría modificar su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

¿Quién analizó el tema en el artículo? Alejandra Conti fue la analista entrevistada.

¿Cuándo se mencionan las elecciones cruciales? En dos meses, se realizarán las elecciones de medio término en Estados Unidos.

¿Dónde se menciona que Estados Unidos podría presionar? En el contexto de la relación con el Reino Unido y la OTAN.

¿Por qué es importante la posición de Estados Unidos para Argentina? Porque un aliado como Estados Unidos podría ser crucial en el reclamo por las Islas Malvinas.

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