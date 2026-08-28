Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 28 de agosto

El dólar oficial cerró este viernes 28 de agosto en $1.535 para la venta y $1.485 para la compra, lo que refleja una leve estabilidad en comparación a días anteriores. Este tipo de cambio es el utilizado por el Banco Central para las transacciones oficiales y en la mayoría de los bancos. Sin embargo, es importante mencionar que el tipo de cambio oficial no siempre refleja la realidad del mercado cambiario, donde las opciones no oficiales suelen ser más demandadas.

En el ámbito del mercado informal, el dólar blue se sitúa en $1.555 para la venta, destacándose como la opción preferida de muchos, quienes buscan evitar las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno. La diferencia entre el dólar blue y el oficial refleja la brecha que existe en el acceso a divisas.

Además de estos tipos de cambio, existen otros canales para acceder al dólar en Argentina. El dólar mayorista, que se utiliza para operaciones de empresas y bancos, cotiza en $1.512 para la venta. Este tipo de cambio suele ser más bajo que el paralelo, pero es exclusivo para operaciones de mayor volumen.

Otro método menos común es el dólar MEP o dólar bolsa, que hoy se encuentra en $1.540.70 para la venta. Esta modalidad permite a los inversores operar en el mercado de valores para adquirir dólares, lo que lo hace atractivo para algunos ciudadanos que buscan diversificar sus ahorros.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite transferir capitales al exterior, está rondando los $1.604.90 a la venta. Este mecanismo, aunque más complejo, es utilizado por aquellos que buscan zafar de las restricciones de acceso a divisas.

Otro dato relevante es el dólar cripto, el cual se encuentra cerca de $1.600.35. Este tipo de cambio surge de operaciones en criptomonedas y atrae a un sector cada vez más amplio de la población que busca alternativas digitales para preservar su capital.

Por último, cabe mencionar el dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas con tarjetas en el exterior, y que se cotiza hoy a $1.995.50 para la venta. Esta opción incluye un recargo impositivo y se ve afectada por la normativa cambiaria vigente.

La disparidad en las cotizaciones del dólar en Argentina es un reflejo de la incertidumbre económica y política del país y de los distintos factores que impactan en el mercado cambiario. La inflación alta, la falta de confianza en el manejo de la economía y las restricciones cambiarias son solo algunos de los elementos que afectan las tasas de cambio y el acceso a divisas. Para los ciudadanos, las variaciones en el tipo de cambio no solo afectan la compra de bienes importados, sino que también impactan en el costo de vida diario.