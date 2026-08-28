Vucic denuncia 'incivilidad' de la ONU tras la muerte de Mladic en prisión

FOTO: Presidente serbio habla de "incivilidad" tras la negativa de la ONU a dejar morir en casa a Mladic

BELGRADO, Serbia — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, expresó el viernes su rechazo hacia un tribunal de la ONU por haber negado la libertad anticipada al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció el jueves a los 84 años mientras cumplía una condena de cadena perpetua por crímenes de guerra.

La familia de Mladic y el gobierno serbio habían solicitado en varias ocasiones su liberación, argumentando su avanzada edad y estado de salud. Su muerte se produjo una semana después de que la ONU desestimara su última petición de excarcelación por razones humanitarias.

"Este es un comportamiento incivilizado, sin precedentes y sin justificación", aseveró Vucic. "Está claro que querían que Mladic muriera tras las rejas".

El tribunal de la ONU, encargado de juzgar los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia, había condenado a Mladic a cadena perpetua en 2017, considerándolo un paso crucial hacia la justicia para las víctimas. Desde 2011, Mladic se encontraba bajo custodia.

Como figura destacada del conflicto, Mladic fue responsable de la muerte de más de 100.000 personas y dejó a más de un millón de desplazados. A más de tres décadas de las guerras, las opiniones sobre su papel siguen divididas entre los antiguos enemigos balcánicos.

En un fallo emitido el 20 de agosto, la presidenta del tribunal de la ONU, la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana, argumentó que Mladic recibía "atención médica integral y compasiva" en prisión, además de contar con un régimen de visitas excepcional que facilitaba el contacto familiar, razones que llevaron a rechazar su solicitud de liberación.

Los serbobosnios realizaron vigilias en honor a Mladic, a quien consideran un héroe, mientras que las familias de las víctimas de sus crímenes ven su muerte como un avance hacia la justicia.

"No podría haber sido un hombre mejor. Todo lo demás son solo mentiras", declaró Stojanka Visnjevac, una residente de Kalinovik, el pueblo natal de Mladic.

Por otro lado, Fazila Efendic, quien perdió a varios miembros de su familia durante la masacre de Srebrenica en 1995, enfatizó que la muerte de Mladic en prisión representa un importante logro para las víctimas. "Estamos satisfechos de que haya sido condenado a cadena perpetua", afirmó.

La ONU, por su parte, ha iniciado una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Mladic, y la jueza que dirige la indagatoria visitó el centro de detención donde estaba recluido.

El presidente Vucic mencionó que no hay información disponible sobre cuándo se entregará el cuerpo de Mladic, pero aseguró que la familia decidirá su lugar de entierro. "Si desean que sea enterrado en Serbia, colaboraremos para que se haga de manera digna", afirmó, aunque no confirmó si se le otorgará un funeral de Estado, lo que ha generado controversia en la región.

Las autoridades holandesas han comunicado que no abrirán una investigación penal sobre la muerte de Mladic y que no realizarán una autopsia.