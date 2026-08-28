León XIV en Córdoba: Calvo coordinó con Nación la seguridad y logística para la visita papal
El jefe de Gabinete provincial participó de una reunión con funcionarios nacionales para organizar la llegada del Papa a Córdoba en noviembre, en un operativo que contempla seguridad, logística y coordinación institucional.
28/08/2026 | 15:50Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba coordina acciones de seguridad y logística para recibir al papa León XIV
El ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, participó en Buenos Aires de una reunión de trabajo destinada a coordinar los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Córdoba será una de las tres únicas jurisdicciones del país que recorrerá el Santo Padre.
Calvo asistió al encuentro acompañado por los ministros provinciales Miguel Siciliano, de Vinculación y Gestión Institucional, y Juan Pablo Quinteros, de Seguridad. En representación del Gobierno nacional participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La reunión se extendió durante una hora y media y estuvo centrada en la coordinación de las acciones necesarias para garantizar la seguridad, la logística y la organización institucional de la visita papal.
“Es una agenda de trabajo que en nuestro caso tiene que ver, en primer lugar, con la seguridad para poder recibir al Santo Padre en nuestra provincia, como así también con todo lo relativo a la coordinación institucional y la logística necesaria para poder albergar a las decenas de miles de personas que van a llegar a Córdoba”, señaló Calvo.
El funcionario provincial adelantó además que en los próximos días arribará una nueva avanzada del Vaticano, que continuará con las tareas de verificación de los lugares que el Papa visitará durante su estadía en el país.
En ese sentido, Calvo destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia, bajo la conducción del gobernador Martín Llaryora, para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la visita.
“Es importante poder seguir trabajando juntos entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial, en la cabeza de nuestro gobernador Martín Llaryora, para poder recibir al Santo Padre con las condiciones adecuadas y que la mayor cantidad de cordobeses, como así también los visitantes de otras provincias, nos puedan acompañar en un día que seguramente va a ser histórico para Córdoba”, afirmó.
El jefe de Gabinete provincial remarcó además el significado que tendrá el acontecimiento para Córdoba. “Como cordobeses sentimos un orgullo muy especial por este hecho, que ese día va a hacer de Córdoba el punto de mayor congregación de fe de la Argentina”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la Provincia trabaja para garantizar un operativo acorde con la magnitud del acontecimiento.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. Lugar por lugar: qué actividades realizará el papa León XIV en Córdoba
El director periodístico de Cadena 3, Sergio Suppo, adelantó que la visita del sumo pontífice tendrá tres lugares fundamentales. La agenda todavía debe recibir la aprobación definitiva del Vaticano.
/Fin Código Embebido/
“La visita del papa León XIV será un acontecimiento histórico y Córdoba va a estar a la altura. Estamos trabajando para garantizar una organización seria, coordinada y segura. Los grandes acontecimientos se preparan con anticipación y con gestión”, expresó.
Del encuentro también participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
Con la visita prevista para noviembre, Córdoba avanza así en la planificación de un operativo que deberá contemplar tanto el desplazamiento del Papa como la llegada de decenas de miles de fieles de distintos puntos del país.
Lectura rápida
¿Quién participó de la reunión en Buenos Aires?
El ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, acompañado por Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros.
¿Cuál es el objetivo de la reunión?
Coordinar los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
¿Cuándo está prevista la visita del Papa?
En noviembre.
¿Qué aspectos se están coordinando para la visita?
Seguridad, logística y organización institucional.
¿Por qué es importante la visita para Córdoba?
Será un acontecimiento histórico y un punto de mayor congregación de fe en la Argentina.