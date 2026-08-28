Trump destaca a la tripulación de Artemis II y lanza la Academia Espacial de EE. UU.

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo el viernes una ceremonia en el Centro Espacial Lyndon Johnson donde firmó una orden ejecutiva para crear la primera Academia Espacial de Estados Unidos. Durante este evento, también se entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemis II.

"Ante el acelerado crecimiento de la Fuerza Espacial de EE. UU. y el desarrollo de la industria espacial comercial, así como nuestras ambiciones de exploración lunar y más allá, es crucial formar a una nueva generación de militares, ingenieros y operadores civiles altamente capacitados", afirmó el presidente Trump.

En este contexto, el mandatario anunció: "Por eso, firmaré una orden ejecutiva para iniciar el proceso de creación de una nueva academia nacional llamada Academia Espacial de EE. UU.".

Trump subrayó la importancia histórica de Estados Unidos en la exploración espacial, indicando: "Siempre hemos sido una nación pionera, y el espacio representa la frontera más alta. Nuestro destino manifiesto es explorar y colonizar este vasto territorio desconocido".

En su discurso, Trump afirmó: "Los estadounidenses fueron los primeros en volar, los primeros en llegar a la Luna, y sin duda serán los primeros en el espacio, donde sea que nos lleve. Y sé que muy pronto estaremos explorando Marte".

El presidente también destacó que la NASA ha comenzado a desarrollar la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, que se utilizará en la misión a Marte, prevista para 2028.

Durante la ceremonia, Trump, junto al administrador de la NASA, Jared Isaacman, condecoró a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, con la Medalla de Honor Espacial.

Este honor ha sido otorgado a destacados astronautas desde su establecimiento en 1978, incluyendo a figuras como Neil Armstrong, Frank Borman, Pete Conrad, John Glenn, Virgil "Gus" Grissom y Alan Shepard.

Cómo fue la misión de Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II despegaron el 1 de abril a bordo de la nave espacial Orion, donde orbitan la Luna durante casi 10 días, amerizando en el Océano Pacífico el 10 de abril. Su trayectoria los llevó a una distancia de 252.756 millas de la Tierra, estableciendo un nuevo récord en la exploración espacial.

A diferencia de misiones anteriores, el equipo de Artemis II sobrevoló el satélite natural de la Tierra mientras evaluaban la nave espacial y los sistemas que la NASA planea utilizar para futuros alunizajes.

La misión fue un paso clave hacia Artemis III, programada para 2027, que incluirá una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre. Se espera que Artemis IV, programada para principios de 2028, lleve astronautas al polo sur lunar por primera vez.

El objetivo general del programa Artemis es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, eventualmente, enviar astronautas a Marte.