El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton, propone el gobernador de Tennessee

FOTO: El aeropuerto de Nashville se renombraría en honor a Dolly Parton, propone gobernador de Tennessee

El aeropuerto de Nashville, en el estado de Tennessee, podría cambiar su nombre en homenaje a Dolly Parton, según una propuesta presentada por el gobernador Bill Lee el pasado viernes.

Esta iniciativa surge pocos días después del fallecimiento de la icónica cantante de música country, quien perdió la vida a los 80 años debido a cáncer.

El gobernador Lee destacó en un comunicado que sería un tributo adecuado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de "la hija favorita de nuestro estado". Además, mencionó que ya ha tenido conversaciones sobre esta idea con representantes de Parton.

Sin embargo, este cambio de nombre podría requerir que la Autoridad Aeroportuaria de Metro Nashville revise su actual política de denominación, que estipula que las instalaciones del aeropuerto solo pueden ser nombradas en honor a personas fallecidas hace al menos dos años.

La oficina del gobernador ha informado que la propuesta y la política de denominación serán evaluadas por la autoridad aeroportuaria en su reunión programada para el 17 de septiembre.