En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Sarmiento

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton, propone el gobernador de Tennessee

El gobernador de Tennessee sugiere que el aeropuerto de Nashville sea renombrado en honor a Dolly Parton, tras su fallecimiento a los 80 años. La propuesta será discutida el 17 de septiembre.

28/08/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El aeropuerto de Nashville se renombraría en honor a Dolly Parton, propone gobernador de Tennessee

FOTO: El aeropuerto de Nashville se renombraría en honor a Dolly Parton, propone gobernador de Tennessee

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El aeropuerto de Nashville, en el estado de Tennessee, podría cambiar su nombre en homenaje a Dolly Parton, según una propuesta presentada por el gobernador Bill Lee el pasado viernes.

Esta iniciativa surge pocos días después del fallecimiento de la icónica cantante de música country, quien perdió la vida a los 80 años debido a cáncer.

El gobernador Lee destacó en un comunicado que sería un tributo adecuado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de "la hija favorita de nuestro estado". Además, mencionó que ya ha tenido conversaciones sobre esta idea con representantes de Parton.

Sin embargo, este cambio de nombre podría requerir que la Autoridad Aeroportuaria de Metro Nashville revise su actual política de denominación, que estipula que las instalaciones del aeropuerto solo pueden ser nombradas en honor a personas fallecidas hace al menos dos años.

La oficina del gobernador ha informado que la propuesta y la política de denominación serán evaluadas por la autoridad aeroportuaria en su reunión programada para el 17 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué se propone?
Renombrar el aeropuerto de Nashville en honor a Dolly Parton.

¿Quién lo propone?
El gobernador de Tennessee, Bill Lee.

¿Cuándo se discutirá la propuesta?
El 17 de septiembre en una reunión de la autoridad aeroportuaria.

¿Por qué se hace la propuesta?
En homenaje a Dolly Parton, quien falleció recientemente a los 80 años.

¿Cuál es la política actual de nombramiento?
El aeropuerto solo puede nombrarse en honor a personas fallecidas hace al menos dos años.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf