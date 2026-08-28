El CONICET destaca su papel en la innovación durante la Expo Industrias y Servicios 2026

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) estuvo presente en la Expo Industrias y Servicios 2026, que se llevó a cabo en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento tuvo como objetivo principal fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el entramado productivo nacional. La participación del Consejo incluyó un panel donde su presidente, Daniel Salamone, destacó la importancia de la ciencia en la innovación y la producción.

El Consejo dispuso de un espacio institucional para visibilizar sus capacidades científicas y tecnológicas, permitiendo a los asistentes conocer las herramientas que pueden ofrecer al sector productivo. Durante la jornada, Salamone estuvo acompañado por el director de la Dirección de Relaciones Institucionales, Alejandro Dabrowski, con quienes recorrió el stand y dialogó con referentes de diferentes sectores.

En el marco del evento, la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT) presentó un stand conjunto con el área de Ferias y Exhibiciones, donde se exhibieron tecnologías y herramientas de vinculación orientadas al sector productivo. El propósito fue promover el intercambio directo con las empresas, identificar sus necesidades y desafíos, y generar nuevas oportunidades de articulación para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Salamone participó del panel titulado "Ciencia aplicada a la producción: el desafío de innovar desde las PYMES", que formó parte del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. En su intervención, resaltó la capacidad del CONICET para ofrecer soluciones a las demandas de distintos sectores productivos, enfatizando que uno de los principales desafíos es acercar las capacidades del organismo a las empresas.

El presidente del CONICET afirmó: "Contamos con científicos altamente especializados que pueden analizar problemas concretos, experimentar con distintas alternativas y desarrollar soluciones. La articulación público-privada es fundamental para que ese conocimiento se transforme en innovación, tecnologías y nuevos productos que contribuyan al desarrollo productivo del país".

Por su parte, el presidente de Industriales PYMES Argentinos, Daniel Rosato, subrayó la necesidad de profundizar el vínculo entre las pequeñas y medianas empresas y el sistema científico, especialmente ante desafíos como la competitividad y el desarrollo de nuevos productos. En este sentido, destacó la importancia de que las PYMES conozcan las capacidades disponibles y accedan al asesoramiento científico y tecnológico para transformar problemas de producción en oportunidades de innovación.

Durante su exposición, Salamone presentó ejemplos de desarrollos del sistema científico que encontraron aplicaciones productivas, incluyendo tecnologías relacionadas con la economía circular, la sustentabilidad y la eficiencia energética. También mencionó la colaboración con el sector energético a través de Y-TEC, donde investigadores del CONICET participan en desarrollos específicos para la industria.

El titular del Consejo enfatizó que estas capacidades pueden ser transferidas al sector productivo mediante servicios tecnológicos, proyectos de investigación y desarrollo, convenios y licencias. Además, subrayó la importancia de generar mecanismos que favorezcan la inserción de doctores y jóvenes investigadores en PYMES y startups, apoyando proyectos científico-tecnológicos en su camino hacia la comercialización.