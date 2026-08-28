Esteban Lamothe critica a Javier Milei: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas"

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- El actor Esteban Lamothe volvió a hablar sobre su enfrentamiento con el presidente de la Nación, Javier Milei, tras una respuesta airada del mandatario a una imagen falsa que mostraba a Lamothe sosteniendo un cartel que decía "Basta, Milei".

En sus declaraciones, el actor de Secreto en la montaña no escatimó en críticas hacia la gestión de Milei y afirmó que si se lo encuentra en la calle, "lo caga a piñas". Esta contundente afirmación refleja su malestar con el actual gobierno.

Al ser consultado sobre si había recibido alguna disculpa por la confusión, Lamothe respondió: "No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas", según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El actor dejó claro que no espera una disculpa de Milei, pero expresó su deseo de que el presidente se disculpe con el pueblo: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero".

A pesar de sus duras críticas hacia el gobierno actual, Lamothe también reconoció la mala gestión de la administración anterior: "Y tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes".

El actor enfatizó que su perspectiva no es ajena a la realidad de los argentinos: "Aparte yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá como tengo las manos, trabajé de pintor, albañil...", relató.

Este enfrentamiento no es el primero que Milei ha tenido con el sector artístico, y Lamothe concluyó: "Pero no espero que me pida perdón, porque así se maneja".

El actor también reflexionó sobre la relación del presidente con el arte, afirmando: "Es un presidente que odia a los actores, nos odia a todos nosotros. Tiene otras prioridades, el arte no es una. El INCAA era un desastre, pero lo de ahora... Yo no romantizo el gobierno kirchnerista, antes el INCAA tampoco funcionaba bien, pero ahora está en el piso directamente".

Finalmente, Lamothe expresó su reacción ante un posible encuentro con el presidente: "Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas, pero no es la manera de arreglar las cosas", concluyó.