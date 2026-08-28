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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Se prevén tormentas aisladas en Santa Fe, algunas de ellas localmente fuertes. Las lluvias podrían acumular entre 15 y 40 mm, con ráfagas intensas y granizo localizado.

28/08/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: tormentas y lluvias para hoy viernes 28 de agosto

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Alertas

El área de Santa Fe será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de cielo despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sur-sureste.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas comenzarán a cambiar, con la llegada de las tormentas. La humedad y el viento también jugarán un papel importante, ya que se prevé que el viento mantenga su intensidad y dirección. Las lluvias podrían comenzar a manifestarse en horas de la tarde, generando un ambiente inestable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el sábado, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo, la mínima será de 12° y la máxima de 22°, con algunas nubes. El lunes, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Finalmente, el martes, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, también con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas tienden a estabilizarse después de las tormentas de hoy.

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