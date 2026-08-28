Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 34%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para este viernes 28 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La baja humedad y el cielo despejado hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 29 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, aunque se anticipan ligeras lluvias. El lunes 31 de agosto, el clima mejorará nuevamente, con mínimas de 12° y máximas de 20°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, también con cielo despejado.