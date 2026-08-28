El vidriero de Las Rosas que no da abasto tras la pedrada: "200 familias necesitan reposición"

El fuerte temporal que afectó a Las Rosas provocó destrozos en viviendas, comercios y vehículos, además de ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y la voladura de más de 20 techos. El granizo rompió numerosas ventanas y vidrieras, lo que generó una demanda extraordinaria de reposición de cristales.

Claudio, vidriero de Las Rosas y al frente de un comercio familiar con 57 años de trayectoria, contó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario cómo se preparó al anuncio de que la tormenta se acercaba. “Cuando vi la tormenta que venía, me comunico con gente de Marcos Juárez y me dice: 'Mirá, aquí es un desastre, está pasando piedra, piedra, piedra'”, relató.

Ante ese panorama, decidió anticiparse y abastecerse de material. “Llamé a mi distribuidor de vidrio y le dije: 'En dos horas, tres, me voy a buscar todo el vidrio que necesita'”, explicó. La decisión resultó clave porque poco después comenzó a llegar los pedidos de vecinos afectados.

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“Tenemos unas 200 familias que necesitan reposición de vidrio”, contó Claudio. La mayoría de los trabajos corresponden a ventanas que dan al exterior, aunque también recibieron pedidos para reparar puertas y vidrieras. “No damos abasto”, aseguró el trabajador, que ya evalúa volver a comprar material para afrontar la demanda.

El tiempo también provocó roturas en distintos tipos de cristales. Según explicó, los más afectados fueron los vidrios comunes de cuatro y cinco milímetros, mientras que los laminados y blindex resistieron mejor. Además, algunas puertas templadas se rompieron por los fuertes golpes provocados por el viento.

Claudio recomendó especialmente el uso de vidrio laminado para este tipo de situaciones. “Te da una pedrada, te lo rompe, queda armado, no se te queda la casa abierta”, explicó. Aunque es más costoso, señaló que actualmente un laminado transparente colocado puede rondar los 80 mil pesos por metro cuadrado, frente a unos 30 o 35 mil de un vidrio común.

El vidriero también explicó que el vidrio armado con alambre prácticamente dejó de utilizarse y fue reemplazado por alternativas como el laminado. “Fue superado por el laminado, por el blindex”, indicó. Incluso contó que varias escuelas de la zona están reemplazando los antiguos cristales por laminados para mejorar la seguridad de los alumnos.

Tras la tormenta, Claudio y su hijo trabajan para atender a las familias damnificadas y esperan la llegada de distribuidores de Rosario para reforzar el abastecimiento. “Ya estoy pensando en esta tarde volver a comprar más vidrio porque no hay más”, señaló. Entre las bromas del cierre de la entrevista, reconoció que el temporal le generó mucho trabajo, aunque dejó claro que preferiría que no volviera a ocurrir un fenómeno de semejante magnitud.

Entrevista de Alberto Lotuf.