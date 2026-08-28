Para Guillermo Chialvo, el concurso les da un "propósito" a los chicos y crea "valores perdurables"

Esta semana se realizó una jornada de capacitación con los jurados de Sueños de Radio sobre los criterios de evaluación de los programas presentados en esta tercera edición.

En esa oportunidad, el director general de Cadena 3, transmitió un mensaje enfocado en el valor que la da la empresa al concurso más federal del país.

Guillermo Chialvo señaló: “En 2009, hace 17 años, los domingos por la noche, veíamos por la pantalla de Canal 13 una serie documental dirigida por Juan Campanela. Estudiantes secundarios de tres pequeñas localidades argentinas, Los Varela en Catamarca, Puerto Pirámides en Chubut y Solís en Buenos Aires, vivían la llegada de una radio a sus escuelas, en donde la responsabilidad de que funcionase todos los días, quedaba en sus manos. En ese momento, Cadena 3 acompañó a la escuela de Catamarca con la provisión del equipamiento. Ya veíamos que estaba ocurriendo algo mágico. También quedó claro la figura que tomaba el profesor en el aula. Es quien los acompañó en todo momento para hacer realidad ese desafío. Años después, desde Cadena 3, Carlos Marcó indagó y buscó a esos alumnos, ya padres, profesionales, trabajadores. Y eso que habíamos visto como algo mágico que pasaba, lo descubre en un elemento común en los jóvenes que habían participado. Ese programa, ese Sueños de Radio, les permitió descubrir que podían, que cuando se proponían algo podían. Les había dejado un propósito, una intención, un objetivo o la razón que los impulsó a perseguir un sueño”.

El director general de la radio señaló: “Ya en esta tercera edición, encontramos una vez más que el Sueño de Radio que habíamos soñado, hoy ya no es una acción de Cadena 3. Es una acción que trascendió y nos involucra a todos, a muchos que empezaron a seguir las historias del equipo de Napaleofú con su programa De Napa al mundo, o las de la escuela de Uquía con su programa bilingüe, y lo que después lograron, o las de Maquinchao en provincia de Río Negro con su programa Voces de la tierra o las de Córdoba con los chicos de Villa Valeria. Tantos grupos desde todas las localidades de Argentina. Validamos una vez más que los profesores son el motor de lo que ocurre en el aula, que los chicos con una consigna que los motiva dejan el celular de lado para atender, entender, charlar, discutir, interpretar, reinterpretar, hacer, equivocarse, volver a hacer, persistir en sus ideas y –más de una vez- desanimarse. Finalmente, siempre hubo un profe acompañándolos a seguir, igual que familias, padres, hermanos, amigos, localidades enteras involucradas. Y tenemos historias tan conmovedoras que el próximo tiempo también nos obligará a recapitularlas y contarlas. Al igual que los adherentes de esta gran cadena federal que acompañaron de una manera espectacular”.

Finalmente, Chialvo definió las aspiraciones de Cadena 3: “Este año vamos a encontrar trabajos que nos sorprenderán, trabajos que refuerzan nuestro propósito. Muchas veces nos preguntaron por qué empezamos Sueños de Radio, por qué lo promovemos si no da audiencia. Y para nosotros la audiencia se construye con momentos únicos, irrepetibles e inolvidables, todos los días. Nuestra respuesta es que no podemos guiarnos por encuestas o tendencias de qué los motivaría, siempre con un celular en la mano. Creemos que hay una forma distinta de entenderlos, de cómo se comunican, sus gustos, sus intereses, y la gran diversidad en esta Argentina federal. De cómo motivarlos para trabajar en equipo, de cómo sumar a que el trabajo en el aula trascienda al aula. Sueños de Radio para algunos puede no generar audiencia. Claramente, lo dudo. Las historias que encontraremos nos emocionarán, nos darán que hablar, nos harán reflexionar. Es como entendemos que nosotros estamos creando valor perdurable. Y esperamos, eso sí, algún día –tal vez no estemos nosotros- descubrir a que sumamos a que los chicos tengan un propósito”.

Recta final

La tercera edición de Sueños de Radio está definitivamente en el último tramo.

Se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias del país.

El miércoles 2 de setiembre daremos a conocer los finalistas y en octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, donde se anunciarán los ganadores.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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