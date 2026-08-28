Shakira festeja 25 años de "Whenever, Wherever" y reflexiona sobre su impacto

FOTO: Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con los afectados por el terremoto en Colombia.

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- La reconocida cantante colombiana Shakira conmemora los 25 años de su emblemática canción "Whenever, Wherever", un tema que marcó su ingreso al mercado global y la consolidó como una de las artistas más influyentes de la música actual.

Este éxito musical, que se ha convertido en uno de los más escuchados de la barranquillera, fue lanzado el 27 de agosto de 2001 y forma parte de su álbum Laundry Service, siendo el primer sencillo que presentó oficialmente en el ámbito anglosajón, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Shakira celebró este importante hito a través de un comunicado en sus redes sociales, donde compartió su reflexión sobre el significado que tuvo para ella y el impacto que la canción dejó en su carrera musical.

"Una canción que viajó por todas partes, cruzó todas las fronteras y lo cambió todo para mí. ¡Gracias por apoyarme en este viaje!" expresó Shakira en su cuenta de Instagram, donde también publicó un video que compila algunas de sus presentaciones más memorables.

Además de su trayectoria musical, la artista ha mostrado su compromiso social. Tras el devastador terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto, Shakira ha impulsado iniciativas para construir y reconstruir escuelas, asegurando que ningún niño pierda su educación debido a la catástrofe. A través de su fundación Pies Descalzos, la artista informó que ya se han levantado 27 escuelas en el país, con 9 inauguradas este año y la construcción de 14 más en marcha.

"21 mil niños y un millón de personas han sido beneficiados a través de nuestras escuelas y programas en Colombia", comunicó. Shakira agregó: "Seguimos llevando educación a zonas históricamente abandonadas de nuestro país, como La Guajira y Chocó, y a áreas de alto conflicto como Tibú. Gracias a mi súper equipo de Pies Descalzos por nunca bajar los brazos y seguir defendiendo el derecho de nuestra infancia a un futuro digno".