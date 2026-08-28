Delicias de verano: pastel de ciruelas con almendras y un toque de romero

Las ciruelas, en sus diversas y coloridas variedades, se encuentran disponibles durante todo el verano, pero es a finales de esta estación cuando alcanzan su mayor protagonismo en los mercados, anunciando la llegada del otoño. En gran parte de Europa, los árboles están repletos de frutas, y muchas familias se dedican a preparar compotas, mermeladas, ciruelas secas y, por supuesto, deliciosos dulces y pasteles, como este que combina almendras y romero. Esta receta representa una dulce despedida del estío.

El romero, una hierba aromática que se encuentra fácilmente en el campo o en huertos caseros, aporta un sabor especial a los bizcochos y pasteles. Aunque el reconocido autor británico Nigel Slater, de quien se adaptó esta receta, sugiere que se puede omitir, se recomienda encarecidamente incluirlo para experimentar cómo las hierbas pueden realzar tanto los platos salados como los dulces.

La preparación de este pastel es sencilla, pero requiere atención especial al momento de cremar la mantequilla blanda con el azúcar, así como al incorporar los huevos de forma gradual para evitar que la mezcla se corte. Este proceso es clave para conseguir una miga tierna y esponjosa que envolverá las ciruelas durante el horneado. Al utilizar mitades grandes de fruta, estas se hundirán en el pastel, creando una combinación perfecta de sabores.

Ingredientes para 8 personas:

- 150 g de mantequilla sin sal (más un poco para engrasar), atemperada

- 120 g de azúcar (más un poco para espolvorear)

- 3 huevos L (atemperados)

- 2,5 mL de esencia de vainilla

- 2 g de sal (1/2 cucharadita)

- 110 g de harina de repostería

- 6 g de levadura química (1/2 cucharadita)

- 75 g de almendra molida

- 400 g de ciruelas (aproximadamente)

- Almendra laminada al gusto

- 2 ramitas de romero fresco (o una cucharadita en seco)

Instrucciones para hacer el pastel:

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 1 h 30 min (25 min de elaboración, 45 min de cocción, 20 min de reposo)

1. Precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, o a 170ºC con aire. Engrasar un molde antiadherente redondo de fondo desmontable (20-22 cm de diámetro) con mantequilla. Si el antiadherente no es muy eficaz, espolvorear con harina tamizada y sacudir el exceso.

2. Colocar la mantequilla troceada y blanda en un recipiente amplio junto con el azúcar. Batir con una batidora eléctrica de varillas durante unos minutos hasta que el azúcar se disuelva y se obtenga una crema esponjosa. Detenerse un par de veces para raspar los bordes con una espátula.

3. Batir los huevos en un cuenco aparte solo para romper las yemas y añadirlos poco a poco a la mezcla, batiendo a baja velocidad. Si la mezcla se corta, agregar una cucharada de harina y batir un poco más. Incorporar la vainilla si se desea.

4. Tamizar la harina con la levadura y la sal, y agregar la mezcla poco a poco, batiendo entre cada adición. Incorporar la almendra molida y mezclar suavemente con una espátula.

5. Llenar el molde con la masa de manera uniforme. Lavar y secar las ciruelas y el romero fresco. Cortar las ciruelas por la mitad, retirar el hueso y distribuirlas sobre la masa con el corte hacia arriba, hundiéndolas ligeramente. Si son muy grandes, cortarlas en gajos.

6. Espolvorear con azúcar y almendra laminada, y colocar las ramitas de romero sobre la masa.

7. Hornear durante 45-55 minutos, dependiendo del tamaño del molde y la potencia del horno. Debe estar dorado y pasar la prueba del palillo. Retirar del horno, dejar enfriar durante 20 minutos y pasar un cuchillo por el borde para desmoldar. Se puede servir templado o completamente frío. El romero no es comestible.

Con qué acompañar el bizcocho de ciruelas:

Este bizcocho, esponjoso y jugoso, con la explosión de fruta en su interior, no requiere mucho más que una bebida para disfrutarlo. Puede acompañarse con leche, café, té o un batido. También se puede optar por un vino rosado fresco y afrutado o un licor dulce. Para darle un toque más especial como postre, se puede añadir nata montada casera, chantilly o helado de vainilla.