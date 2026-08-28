La startup belga Any lanza una moto eléctrica con 120 litros de espacio de carga

La movilidad urbana en Europa, tradicionalmente dominada por los automóviles, está comenzando a cambiar gracias a iniciativas innovadoras. Un ejemplo destacado es la startup belga Any, que busca transformar la percepción de las motocicletas eléctricas con su nuevo modelo, la LUV1. Este vehículo modular no solo promete ser rápido y versátil, sino que también se destaca por su capacidad de carga, alcanzando los 120 litros.

El concepto de LUV1 se basa en la idea de que las motocicletas deben ser diseñadas para la vida real. Esto implica que deben poder transportar todo lo necesario sin sacrificar velocidad o autonomía. La LUV1 puede alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h, combinando la funcionalidad de una bicicleta de carga con las características de una motocicleta eléctrica.

La startup se propuso llenar el vacío que dejan los maleteros de los automóviles, ofreciendo un espacio amplio para llevar desde compras hasta equipamiento para actividades al aire libre. En su sitio oficial, Any explica que el diseño se originó a partir de la pregunta: "¿Qué necesita realmente una semana típica?". Esto incluye desde compras hasta maletas, asegurando que los usuarios no tengan que dejar nada atrás por el simple hecho de elegir dos ruedas en lugar de cuatro.

Además de su capacidad de carga, la LUV1 ofrece opciones de personalización, permitiendo a los clientes elegir entre un marco abierto o uno con paneles, adaptándose a diferentes necesidades como transportar mascotas o equipo de trabajo. También hay accesorios disponibles, como parabrisas y cubiertas para la lluvia, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para los viajeros como para las familias.

El diseño modular fue creado por Lowie Vermeersch, exdirector de diseño de Pininfarina, quien aportó su experiencia para que la LUV1 se hiciera conocida rápidamente, especialmente tras su presentación en la Semana del Diseño de Milán.

Con un precio inicial de €7,000 (aproximadamente $8,150), la LUV1 se posiciona como una alternativa más económica que los automóviles, pero similar a las bicicletas eléctricas de carga de gama alta. Además, para conducirla, solo se requiere una licencia de tipo A1, que es más accesible en comparación con las licencias para motocicletas más potentes.

Las primeras reservas de la LUV1 comenzaron a recibir un gran interés, con más de 600 solicitudes en los primeros 100 días desde el lanzamiento, según el cofundador y CCO Erik de Winter.

Any ha recaudado un total de €2.75 millones ($3.2 millones) en financiación, lo que incluye una inversión de €1.5 millones en noviembre y un complemento de €1.25 millones en mayo. La startup ahora busca recaudar otros €10 millones ($11.65 millones) en una ronda de financiación Serie A para impulsar la producción de la LUV1 y satisfacer la creciente demanda.

En la imagen: Erik de Winter (CCO), Pieter Van de Velde (CEO), Alessandro Mangano (Head of Engineering).