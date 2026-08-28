Barret Zoph, cofundador de Thinking Machines, se une a Google tras su paso por OpenAI

La rotación de ejecutivos en el sector de la inteligencia artificial sigue su curso. Barret Zoph, cofundador de la startup Thinking Machines, ha encontrado un nuevo hogar en Google después de un breve paso por OpenAI.

Durante su trayectoria, Zoph estuvo dos años en OpenAI y dejó la empresa en octubre de 2024 para cofundar Thinking Machines junto a Mira Murati, quien había salido de OpenAI un mes antes. Sin embargo, en enero, Zoph y otro cofundador de Thinking Machines, Luke Metz, abandonaron la startup para regresar a OpenAI. Posteriormente, se reveló que Zoph había sido despedido.

Su regreso a OpenAI no duró mucho. Zoph ocupó el cargo de director de ventas empresariales de inteligencia artificial, pero dejó la compañía en junio. Recientemente, se anunció su nuevo rol como vicepresidente de investigación en Google, donde ya había trabajado anteriormente. Un portavoz de Google comentó: "Esperamos con ansias el regreso de Barret a Google y su experiencia en aprendizaje por refuerzo y posentrenamiento para Gemini".

TechCrunch se comunicó con OpenAI y Google para obtener más información sobre esta nueva etapa en la carrera de Zoph.

La alta rotación de ejecutivos en la industria de la inteligencia artificial ha llamado la atención. A pesar de que OpenAI se prepara para una oferta pública inicial y es una de las empresas más influyentes en el sector, ha perdido a varios empleados clave en los últimos meses. La salida de altos ejecutivos, incluido el COO de la compañía y otros ejecutivos importantes, ha dejado a muchos observadores cuestionando la estabilidad de la empresa.

Esta historia se ha actualizado para incluir la información de que Zoph fue despedido de Thinking Machines.