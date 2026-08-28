El divorcio: una historia de obsesión y secretos oscuros

Naomi parecía tenerlo todo: un amor perfecto, una casa soñada y una familia. Sin embargo, su vida da un giro abrupto cuando su esposo decide poner fin a su matrimonio de manera devastadora. La traición se manifiesta en su forma más cruel: él la echa de su hogar, contrata a los mejores abogados y comienza una nueva relación con una mujer mucho más joven.

En lugar de aceptar la derrota y reconstruir su vida, Naomi se obsesiona con la nueva pareja de su exmarido. Lo que comienza como una simple curiosidad pronto se convierte en una peligrosa fijación. A medida que se adentra en la vida de esta joven, descubre secretos que amenazan no solo su estabilidad emocional, sino también su propia vida.

La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, aborda temas de traición, obsesión y la lucha por mantener la imagen de una familia perfecta. La autora, con un estilo inquietante y envolvente, logra captar la atención del lector desde la primera página, llevándolo a un viaje lleno de giros inesperados y tensiones psicológicas.

Publicada por SUMA en 2026, esta obra se presenta como una reflexión sobre las relaciones humanas y las sombras que pueden ocultarse tras una fachada de felicidad. En un contexto donde las historias de divorcio y desamor son cada vez más comunes, el relato de Naomi resuena con fuerza, invitando a la reflexión sobre hasta dónde se puede llegar para proteger lo que se considera valioso.

La narrativa de El divorcio no solo entretiene, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y la obsesión. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, la historia de Naomi es un recordatorio de que la búsqueda de la felicidad puede llevarnos a caminos oscuros y peligrosos.

Ficha del libro: