El festival Historias que Enamoran regresa con charlas sobre literatura y nuevas narrativas

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- El Festival Historias que Enamoran de Penguin Libros se llevará a cabo el 26 de septiembre, congregando a autores, periodistas, creadores de contenido y lectores. Este evento promete una jornada dedicada a la novela histórica, literatura japonesa, thrillers, sagas y las diversas maneras de contar historias.

La cita será el 26 de septiembre de 11:00 a 15:30 en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348). La entrada es gratuita y la propuesta busca desconectar a los asistentes de las pantallas, invitándolos a charlar sobre libros, intercambiar recomendaciones y escuchar a sus autores.

El regreso del festival ocurre en un contexto diferente, donde las comunidades de lectura han crecido, proliferando los clubes literarios y las recomendaciones a través de nuevos canales. Los libros han recuperado su papel como generadores de encuentros que van más allá de la lectura individual.

El festival tiene como objetivo trasladar estas conversaciones al ámbito presencial y reunir, durante unas horas, distintas formas de interactuar con la literatura. La programación incluye a Gabriela Exilart y Daniel Balmaceda, quienes debatirán sobre la transformación de la historia en novela; Cristina Pérez y Diana Arias explorarán el fenómeno de la literatura japonesa; mientras que Ivana Kasper, Barbi y Sol Di Giorno se centrarán en los thrillers y esas narrativas que atrapan sin descanso.

Además, Gloria V. Casañas y Flavia Pitella abordarán la creación de sagas, y Viviana Rivero cerrará el evento con una charla sobre su obra Una vida propia, que tratará sobre mujeres que han encontrado nuevas formas de narrar su historia.

Fuera del escenario, los asistentes podrán disfrutar de libros, juegos, sorteos, audiolibros y propuestas del Club de Lectura de Historias que Enamoran, creando así un espacio propicio para conectar con otros amantes de la literatura.