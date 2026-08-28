San Isidro celebra la apertura de su comercio número 1.000 con trámites digitales simplificados

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- San Isidro alcanzó las 1.000 habilitaciones comerciales online a través de un sistema completamente digital que simplifica la apertura de nuevos comercios y reduce los tiempos y costos para quienes quieren invertir y generar empleo en el distrito.

El hito se alcanzó con la habilitación de Moonscakes, una panadería ubicada en Avenida Sucre 1869, a cargo del comerciante Pablo Andrés Luna. El intendente Ramón Lanús visitó el local, que se convirtió simbólicamente en el comercio número 1.000 en completar el trámite bajo esta modalidad.

El nuevo sistema funciona a través del Tramitador Electrónico de San Isidro (TESI) y permite realizar la gestión de manera íntegramente online, sin necesidad de trasladarse y sin pagar la tasa de habilitación comercial.

La propuesta forma parte de un modelo de gestión que busca transformar al Estado en un facilitador y eliminar trabas burocráticas para quienes quieren abrir un negocio. La digitalización permite agilizar los tiempos de respuesta y adaptar el proceso según las características y el nivel de riesgo de cada actividad.

"Nosotros asumimos el compromiso de sacarle el pie de encima a los que quieren trabajar, invertir y generar empleo en San Isidro. El éxito de este sistema demuestra que cuando el Estado deja de ser un obstáculo burocrático y elimina tasas innecesarias, el comercio responde abriendo sus puertas de forma más simple", afirmó Lanús.

Los comerciantes que utilizaron la plataforma destacan especialmente la rapidez y el ahorro que implica el nuevo sistema. "Para los que arrancamos un proyecto de cero, el hecho de que el trámite sea gratuito y digital significa un alivio financiero clave. Te ahorrás un costo importante y ese dinero lo podés poner directamente en mercadería, herramientas o en mejorar la atención al público", explicaron emprendedores locales.

La clave del sistema es la segmentación de las habilitaciones según el riesgo y las características de cada actividad comercial.

En el Nivel 1 (Exprés), destinado a rubros de bajo riesgo sanitario y ambiental como indumentaria, oficinas y peluquerías, el comerciante realiza una declaración jurada digital en la plataforma y, si la documentación está en orden, obtiene la habilitación en un plazo máximo de 48 horas.

El Nivel 2 (con Licencia) comprende locales gastronómicos, gimnasios y comercios con permanencia de público o manipulación de alimentos. En estos casos, el proceso demanda alrededor de 15 días e incluye una inspección técnica obligatoria previa para garantizar las condiciones de seguridad.

El Nivel 3 queda reservado exclusivamente para aquellos casos específicos que requieren una habilitación provincial.

Entre los rubros que más habilitaciones registraron se encuentran indumentaria, almacenes, oficinas, locales de comidas y gastronomía en general, reflejando la diversidad de actividades que utilizan el sistema para iniciar sus operaciones en el distrito.

Con este nuevo hito, San Isidro consolida la simplificación digital como una herramienta para facilitar la apertura de comercios, reducir la burocracia y acompañar a quienes deciden invertir y generar empleo en el distrito.

El trámite se realiza íntegramente de manera digital a través del Tramitador Electrónico de San Isidro (TESI), en www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones.