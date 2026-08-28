Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con un clear sky. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que indica un ambiente relativamente húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste-suroeste, y la presión atmosférica es de 1004 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 62%, y la visibilidad será excelente. El viento, que soplará a 3 m/s, no generará inconvenientes para las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 3° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 22°, también con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, se espera un cielo despejado con temperaturas que variarán entre 10° y 24°.