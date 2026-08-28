Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 72%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de aproximadamente 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura a lo largo del día, aunque no se anticipan lluvias.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el sábado 29 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 21° con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 14° y 25° con nubes dispersas. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa un clima más despejado, con mínimas de 13° y máximas de 26°. Finalmente, el martes 1 de septiembre, se espera un día soleado con temperaturas que irán de 14° a 28°.