Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para Santa Fe, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Actualmente, el estado del cielo en Santa Fe presenta nubes cubiertas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 83%. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4.63 m/s desde el sur. La presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa, lo que indica un ambiente inestable.

Para este viernes 28 de agosto, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con la posibilidad de lluvias intensas a lo largo del día. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones ante posibles inundaciones y daños por granizo.

En el pronóstico extendido, el sábado 29 de agosto se prevé una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, también con cielo nublado. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo despejado.