Karina Milei le gana otra batalla a Santiago Caputo

Por Sergio Berensztein

Los problemas de fondo del Gobierno nacional son otros, pero los movimientos internos no pasan desapercibidos. Las placas tectónicas del proyecto libertario están modificándose. Y en ese reordenamiento, Karina Milei gana día a día más espacio.

No solo en la gestión y en la planificación electoral. También en un área que hasta hace poco estaba firmemente en manos de Santiago Caputo: la comunicación digital del gobierno.

El corrimiento de influencias

Esa área pasó a manos del cineasta Oría, muy cercano a Christian Milei. El cambio no estuvo exento de problemas. Ayer el gobierno sufrió un “papelón” en redes, atribuido a que el nuevo responsable aún no maneja del todo la tecnología y los mecanismos que se utilizan para influir en las conversaciones digitales.

Pero el fondo del asunto, según el analista, es más profundo: Santiago Caputo pierde influencia día a día.

Ya la perdió en la Aduana. Ahora la pierde en la comunicación digital. Y hay otras áreas sensibles —como CIDE e YPF— donde podrían registrarse nuevas modificaciones.

“Alguien me dice que no se va a ir antes de las elecciones, pero seguramente si Milei reelige no va a estar en el próximo gobierno”, señaló.

Del “mago del Kremlin” a la “repostera” que aprende rápido

El contraste con el inicio del proyecto es elocuente. Cuando la historia del outsider que llega a la presidencia comenzaba, Santiago Caputo era el monje negro, el mago del Kremlin, el que sabía, el que conocía y el que trenzaba. Karina, en cambio, era vista como la “repostera”, la que no sabía una palabra de política.

Hoy el tablero se invirtió.

“Le va casilla por casilla, le va ganando el tablero a Santiago Caputo”, graficó el politólogo.

Y advirtió sobre el riesgo de subestimarla: “Quitarle mérito a Karina Milei, uno puede estar a favor o en contra de lo que ella hace o dice, pero cuidado que acumuló una cantidad de recursos impresionantes en poco tiempo. Le ha dado una batalla al mago del Kremlin y se la está ganando por paliza”.

La pregunta que queda abierta

La gran interrogante, desde el punto de vista de la política argentina, es qué ocurrirá si Santiago Caputo termina fuera del gobierno. ¿Ofrecería sus servicios a otro candidato?

Mientras tanto, el monopolio de espacios dentro de la administración nacional parece inclinarse cada vez más hacia Karina Milei. Un dato que, más allá de las internas de cualquier gestión, marca un cambio de correlaciones de fuerza en el corazón del proyecto libertario.