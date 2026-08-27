OpenAI comenzará a mostrar anuncios en las versiones gratuitas y Go de ChatGPT en India

OpenAI anunció que comenzará a mostrar anuncios en las versiones gratuitas y Go de su asistente de inteligencia artificial, ChatGPT, en India. Esta decisión se dio a conocer tras una modificación en los términos de servicio de la empresa, que ahora indica que los usuarios verán anuncios mientras utilizan la herramienta.

La empresa, que cuenta con más de 100 millones de usuarios activos semanales en India, informó que inicialmente se mostrarán anuncios de 50 marcas. Para ello, OpenAI se asoció con las agencias WPP y Omnicom. Además, la compañía lanzará un administrador de anuncios el próximo mes que permitirá a los anunciantes crear campañas con un presupuesto mínimo diario de ?725 ($7.60).

"Con ChatGPT Ads, empresas de todos los tamaños pueden presentarse en momentos relevantes y de alto contexto cuando las decisiones comienzan a formarse", expresó Dave Dugan, jefe de soluciones publicitarias globales de OpenAI, en un comunicado.

OpenAI ha trabajado arduamente para cultivar su base de usuarios en India, lanzando un plan por menos de $5 para ChatGPT Go en agosto de 2025 y realizando una promoción limitada que ofreció ese plan de forma gratuita durante un año. También ha promocionado sus productos en eventos deportivos como la Women’s Premier League y la Indian Premier League.

La empresa comenzó a mostrar anuncios a los usuarios de Estados Unidos en febrero y amplió el programa a Europa a principios de este mes.

Con miras a una posible oferta pública inicial (IPO), que se espera para este año o el próximo, OpenAI ha estado buscando aumentar y consolidar sus fuentes de ingresos. Según The Wall Street Journal, la compañía reportó ingresos de $6.7 mil millones en el segundo trimestre, un aumento respecto a los $5.7 mil millones del trimestre anterior.

En noviembre pasado, The Information informó que OpenAI tenía como objetivo alcanzar 220 millones de suscriptores pagos para 2030, en un momento en que 35 millones de usuarios pagaban por sus planes Plus y Pro.