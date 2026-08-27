Fórmula 1: Alpine anuncia la extensión del contrato de Colapinto y confirma su alineación 2027
El argentino continuará compitiendo en la F1 con Alpine la próxima temporada, luego de que el equipo con sede en Enstone anunciara que será compañero de Gasly en una alineación sin cambios.
27/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3
FOTO: Briatore y Franco durante el anuncio de la continuidad del argentino en Enstone
Franco Colapinto continuará compitiendo en la Fórmula 1 con Alpine la próxima temporada, luego de que el equipo con sede en Enstone anunciara que será compañero de Pierre Gasly en una alineación sin cambios.
El piloto argentino se unió a Alpine como reserva para 2025 antes de ocupar el asiento del titular a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, reemplazando a Jack Doohan.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Fue renovado para esta temporada y desde entonces ha sumado 19 puntos en seis Grandes Premios, trabajando junto a Gasly para ayudar al equipo a alcanzar la sexta posición en el Campeonato de Equipos.
Colapinto ha forjado una sólida alianza, tanto dentro como fuera de la pista, con Gasly, quien firmó un contrato para competir con Alpine al menos hasta finales de 2028 por estas fechas el año pasado, y era el favorito para conservar su asiento.
Tras conversaciones internas, Alpine ha extendido la estancia de Colapinto, afirmando que la combinación con Gasly "proporciona la pareja perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro".
Colapinto y Gasly continuarán como compañeros de equipo en Alpine en 2027.
El asesor ejecutivo Flavio Briatore declaró: "Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto de carreras junto a Pierre.
"Para mí, la consistencia es muy importante. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y he dicho muchas veces que, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial que debemos lograr es diseñar y construir un coche de carreras rápido, que sigue siendo nuestra prioridad número uno".
"Hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo.
Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte."
Franco Colapinto, de Argentina, al volante del Alpine F1 A526 (número 43).
Colapinto ha demostrado una notable mejoría en su rendimiento en 2026, sumando 19 puntos hasta la fecha.
Colapinto añadió: "Estoy muy contento de seguir con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy a gusto aquí, y ha sido aún mejor que hayamos progresado significativamente este año en comparación con el anterior."
"Tenemos muchos hitos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando arduamente para optimizar el rendimiento y mejorar el coche constantemente.
"Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Agradezco al equipo, a Flavio y a Steve [Nielsen, Director General], la confianza que han depositado en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro.
"Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo y, ante todo, de concentrarme en mi trabajo en pista."
Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa