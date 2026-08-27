"El plan ya se va a perpetrar": preocupación por mensajes de dos alumnos de una escuela de Rosario

La escuela Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Mendoza al 5200, mantiene presencia policial desde temprano luego de que se detectaran mensajes en redes sociales atribuidos a dos hermanos que cursan cuarto año del nivel secundario. Según se informó, las publicaciones generaron preocupación entre la comunidad educativa porque incluirían referencias a la posibilidad de realizar un hecho violento dentro del establecimiento.

El móvil policial fue solicitado por el Ministerio de Educación al Ministerio de Seguridad y permanece en el ingreso secundario del colegio. La situación también es seguida por organismos vinculados a Niñez y por el Ministerio Público, debido a que los alumnos involucrados son menores de edad. Las autoridades buscan determinar el alcance de los mensajes y prevenir cualquier situación de riesgo.

FOTO: Escuela Nuestra Señora de Pompeya en Rosario.

Por el momento, las clases se desarrollan con normalidad y no hubo una suspensión oficial de actividades. Sin embargo, se analiza la posibilidad de interrumpir las clases del nivel secundario durante este viernes para descomprimir la situación antes del fin de semana largo. La medida todavía no fue confirmada oficialmente y las autoridades evalúan cómo continuar.

Desde la comunidad educativa remarcaron además la importancia del acompañamiento familiar frente al uso de las redes sociales por parte de adolescentes. La investigación busca establecer qué hay detrás de los mensajes publicados y si existía una intención concreta de llevar adelante algún episodio dentro de la escuela.

Informe de Fernando Carrafiello.