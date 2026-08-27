Crédito hipotecario: "Hay un segmento de clase media que seguro va a calificar"

El Gobierno anunció que utilizará hasta 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para que los bancos puedan volver a ofrecer créditos hipotecarios a largo plazo. La medida busca recuperar una herramienta que había ganado impulso durante 2025 pero que perdió fuerza este año por la falta de fondos disponibles para préstamos extensos.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, consideró en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, que la iniciativa es positiva. Explicó que los bancos se financian principalmente a corto plazo con los depósitos de sus clientes, mientras que los créditos hipotecarios requieren plazos mucho más extensos. “El Estado, el Gobierno tomó cartas en el asunto y decidió aplicar fondos que tiene en un fondo, casualmente llamado FGS, para poner plazos fijos a largo plazo en los bancos”, señaló.

El esquema contempla además un tope para la tasa de interés de los préstamos destinados a las familias, de 7,5% anual más UVA, y un límite de aproximadamente 200 mil dólares para el valor de las propiedades. Según Tabakman, estas condiciones apuntan principalmente a la clase media y pueden contribuir a recuperar la demanda de viviendas.

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El empresario destacó que los fondos comenzarán a ser colocados en los bancos mediante depósitos a plazo fijo y que las entidades tendrán alrededor de 90 días para utilizar ese dinero en nuevos préstamos. “Los bancos ya tienen, no todos, pero muchos tienen ya la maquinaria para capturar el interés de los clientes, evaluarlos, en muchísimos casos todo se hace online y llegar a las escrituras rápidamente”, explicó.

Tabakman también valoró que el Gobierno haya incluido una segunda medida destinada al sector inmobiliario: la posibilidad de otorgar créditos en dólares a desarrolladores que no necesariamente generan sus ingresos en esa moneda. Según sostuvo, esto permitiría acelerar obras e incluso iniciar nuevos proyectos. “Así que está bien pensado, sí”, afirmó.

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Consultado sobre si existe suficiente capacidad de ahorro para generar demanda en un contexto de caída de los ingresos, Tabakman consideró que sí. Estimó que los fondos destinados en una primera etapa, equivalentes a unos 1.300 millones de dólares, podrían permitir que entre 15 mil y 20 mil familias accedan a una vivienda durante los próximos meses.

Sin embargo, reconoció que se trata de un segmento limitado de la población, porque muchas familias no cuentan con ingresos suficientes o registrados y tampoco cumplen con los requisitos para acceder al financiamiento. Aun así, sostuvo que existe un grupo de familias de clase media con capacidad de ahorro, ingresos en blanco y sin problemas de morosidad que podría calificar y generar un volumen de demanda suficiente para dinamizar el mercado inmobiliario.

Créditos hipotecarios: ¿se pueden usar fondos de ANSES?

En paralelo, Adrián Tróccoli, abogado previsionalista, explicó que el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para este tipo de operaciones está contemplado dentro de las inversiones que puede realizar el organismo. Aclaró que el objetivo principal del fondo es respaldar el pago de jubilaciones, pero sostuvo que mientras los recursos no sean necesarios deben mantenerse invertidos.

“Se le presta a los bancos, no se está haciendo préstamos directamente a la gente”, señaló Tróccoli. Según explicó, esto permite que el riesgo de la operación recaiga sobre las entidades financieras y no directamente sobre las familias que acceden a los créditos. También destacó que la tasa prevista sería positiva frente a la inflación y recordó que la morosidad de los créditos hipotecarios se encuentra en torno al 1,5%.

Tabakman también valoró que el Gobierno haya incluido una segunda medida destinada al sector inmobiliario: la posibilidad de otorgar créditos en dólares a desarrolladores que no necesariamente generan sus ingresos en esa moneda. Según sostuvo, esto permitiría acelerar obras e incluso iniciar nuevos proyectos. “Así que está bien pensado, sí”, afirmó.

Consultado sobre si existe suficiente capacidad de ahorro para generar demanda en un contexto de caída de los ingresos, Tabakman consideró que sí. Estimó que los fondos destinados en una primera etapa, equivalentes a unos 1.300 millones de dólares, podrían permitir que entre 15 mil y 20 mil familias accedan a una vivienda durante los próximos meses.

Sin embargo, reconoció que se trata de un segmento limitado de la población, porque muchas familias no cuentan con ingresos suficientes o registrados y tampoco cumplen con los requisitos para acceder al financiamiento. Aun así, sostuvo que existe un grupo de familias de clase media con capacidad de ahorro, ingresos en blanco y sin problemas de morosidad que podría calificar y generar un volumen de demanda suficiente para dinamizar el mercado inmobiliario.

Tróccoli, por su parte, planteó que el debate también debe centrarse en el destino general de los recursos previsionales. Recordó que ANSES tiene 96 mil sentencias firmes sin cumplir y sostuvo que el FGS podría utilizarse también para atender esas obligaciones. “No sería la idea gastarse todo el fondo en los próximos dos años”, remarcó, y defendió la necesidad de mantener una parte del patrimonio invertida para preservar su valor.

Entrevista de Hernán Funes.