Más de 100 peregrinos desaparecidos tras inundaciones en el monte Kailash, un lugar sagrado

BEIJING — Más de 100 de las cerca de 1.300 personas reportadas como desaparecidas a raíz de las intensas inundaciones en una zona fronteriza entre Nepal y China se encontraban en una peregrinación hacia el monte Kailash, considerado un lugar sagrado en el Himalaya. Este desastre natural ha provocado, hasta el momento, al menos 273 muertes y ha desplazado a cientos de personas en la región.

El monte Kailash, un pico del Himalaya ubicado en el suroeste del Tíbet, se eleva a más de 6.400 metros sobre el nivel del mar y está situado cerca del lago Manasarovar. Desde hace siglos, ambos lugares han sido parte integral de diversas tradiciones religiosas y literarias en sánscrito.

Este emblemático monte tiene un profundo significado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y la tradición tibetana bon, cada una de las cuales lo asocia con creencias y relatos sagrados únicos.

De acuerdo con el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, el monte Kailash es considerado el hogar del dios hindú Shiva y de la diosa Parvati, quien está vinculada al matrimonio, la fertilidad y la maternidad. Además, los seguidores de la tradición tibetana bon lo ven como un asiento de poder espiritual, asociándolo con Tonpa Shenrab, el fundador de su tradición.

La geógrafa Emily Yeh, profesora en la Universidad de Colorado Boulder y experta en la región, indicó que el monte Kailash está vinculado al mítico monte Meru, considerado el centro del mundo en la cosmología hindú y budista.

Las leyendas locales y las tradiciones himalayas también hacen referencia al paisaje que rodea al monte Kailash. Un relato destaca cómo Guru Nanak, fundador del sijismo, visitó a aldeanos deseosos de realizar la peregrinación al monte, enseñándoles que la verdadera peregrinación es un viaje espiritual interior.

Peregrinaciones al Kailash

Cada año, el gobierno de India organiza peregrinaciones oficiales al Kailash y al Manasarovar entre junio y agosto, con rutas que atraviesan los estados de Uttarakhand y Sikkim. Además, operadores privados también facilitan estas peregrinaciones a través de Nepal.

Los peregrinos suelen caminar alrededor del Kailash en lugar de escalarlo, completando un circuito de aproximadamente 53 kilómetros. Este recorrido es considerado una purificación de pecados y puede tardar alrededor de tres días en completarse. Según la tradición, los hindúes y budistas realizan el recorrido en sentido de las agujas del reloj, mientras que los seguidores del bon lo hacen en sentido contrario.

En el cercano lago Manasarovar, algunos peregrinos hindúes se sumergen en sus aguas como parte de un ritual de purificación espiritual. Yeh menciona que los peregrinos tibetanos suelen detenerse en monasterios y otros lugares sagrados a lo largo de la ruta, tocando con sus rosarios o frentes elementos que se cree tienen improntas sagradas. Otros rituales buscan probar el mérito, pecado o fortuna del peregrino.

Desaparecidos tras las inundaciones

Las autoridades han reportado que el desastre ha dejado al menos 270 muertos y 826 desaparecidos en Nepal, y tres muertos y 558 desaparecidos en Tíbet. Entre los desaparecidos se encuentran cientos de extranjeros. La junta de turismo de Nepal ha indicado que 179 de los desaparecidos eran ciudadanos indios, y las autoridades han señalado que la mayoría de ellos se encontraban en peregrinación al monte Kailash. Además, se desconoce el paradero de 65 estadounidenses, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses.

El gurú espiritual indio Jaggi Vasudev, conocido como Sadhguru, comentó en una publicación que 77 personas que regresaban de la montaña con grupos organizados por su Fundación Isha estaban en un centro de inmigración en Gyirong, Tíbet, cuando se produjeron las inundaciones.

Las inundaciones fueron causadas por el colapso de un glaciar, que arrastró escombros río abajo a comunidades a ambos lados de la frontera. Este tipo de inundaciones repentinas han comenzado a afectar la región a medida que el aumento de las temperaturas desestabiliza el hielo del Himalaya.