La ciclista que verá cumplirse un sueño en Rafaela: Natalia Vera y los Suramericanos 2026
La representante argentina, nacida en Santiago del Estero y radicada hace una década en la ciudad, será una de las protagonistas de las pruebas de velocidad durante septiembre. El escenario cuenta con una pista cubierta de 250 metros y homologación internacional.
27/08/2026 | 09:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Natalia Vera, la referente que será protagonista del estreno del nuevo velódromo de Rafaela
Natalia Vera será una de las protagonistas del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Rafaela como sede de esta disciplina. El representante de la Selección Argentina competirá en el nuevo Invencible Velódromo, un escenario de 250 metros y homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se convertirá en uno de los principales legados deportivos del certamen.
Nacida en Santiago del Estero y radicada desde hace una década en Rafaela, Vera construyó una trayectoria destacada en las pruebas de velocidad, con títulos nacionales de élite y medallas internacionales. Para el ciclista, una de las particularidades de esta disciplina es el enorme trabajo que existe detrás de competencias que pueden definirse en apenas unos segundos: “Es un deporte de una constancia y disciplina muy alta, que muchas veces no se ve”.
La llegada de una pista cubierta de nivel internacional representa, según Vera, un antes y un después para el ciclismo de pista santafesino. La instalación fue construida con madera de pino noruego y tecnología especializada, y permitirá entrenar durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas. “Va a hacer que haya eventos internacionales y eso da muchas más ganas de mejorar, de progresar y de sacar lo mejor de uno”, destacó.
El deportista también remarcó que las nuevas instalaciones pueden generar oportunidades para las próximas generaciones. El velódromo tendrá capacidad para 400 espectadores y podrá recibir competencias, entrenamientos, actividades escolares y propuestas comunitarias, además de funcionar como espacio para el alto rendimiento. “Diferentes eventos internacionales y nuestra formación deportiva van a ayudar mucho más a que nuestro trabajo se pueda hacer de la mejor manera”, sostuvo.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países, 43 deportes y 60 disciplinas. Vera invitó al público a acercarse al ciclismo de pista y conocer una modalidad que suele tener menor exposición que el ciclismo de ruta: "Va a ser un evento único, maravilloso. La gente va a poder ver algo muy diferente a lo que se ve todos los días".
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos 2026?
La protagonista es Natalia Vera.
¿Dónde se llevará a cabo el ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos 2026?
En Rafaela, en el Invencible Velódromo.
¿Qué fechas abarcan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
Del 12 al 26 de septiembre.
¿Qué características tiene el nuevo velódromo?
Tiene 250 metros, está homologado por la UCI y fue construido con madera de pino noruego.
¿Qué impacto tendrá el velódromo en el ciclismo de pista?
Permitirá entrenar todo el año y generará oportunidades para las próximas generaciones.