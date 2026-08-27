La ciclista que verá cumplirse un sueño en Rafaela: Natalia Vera y los Suramericanos 2026

Natalia Vera será una de las protagonistas del ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a Rafaela como sede de esta disciplina. El representante de la Selección Argentina competirá en el nuevo Invencible Velódromo, un escenario de 250 metros y homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se convertirá en uno de los principales legados deportivos del certamen.

Nacida en Santiago del Estero y radicada desde hace una década en Rafaela, Vera construyó una trayectoria destacada en las pruebas de velocidad, con títulos nacionales de élite y medallas internacionales. Para el ciclista, una de las particularidades de esta disciplina es el enorme trabajo que existe detrás de competencias que pueden definirse en apenas unos segundos: “Es un deporte de una constancia y disciplina muy alta, que muchas veces no se ve”.

La llegada de una pista cubierta de nivel internacional representa, según Vera, un antes y un después para el ciclismo de pista santafesino. La instalación fue construida con madera de pino noruego y tecnología especializada, y permitirá entrenar durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas. “Va a hacer que haya eventos internacionales y eso da muchas más ganas de mejorar, de progresar y de sacar lo mejor de uno”, destacó.

El deportista también remarcó que las nuevas instalaciones pueden generar oportunidades para las próximas generaciones. El velódromo tendrá capacidad para 400 espectadores y podrá recibir competencias, entrenamientos, actividades escolares y propuestas comunitarias, además de funcionar como espacio para el alto rendimiento. “Diferentes eventos internacionales y nuestra formación deportiva van a ayudar mucho más a que nuestro trabajo se pueda hacer de la mejor manera”, sostuvo.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países, 43 deportes y 60 disciplinas. Vera invitó al público a acercarse al ciclismo de pista y conocer una modalidad que suele tener menor exposición que el ciclismo de ruta: "Va a ser un evento único, maravilloso. La gente va a poder ver algo muy diferente a lo que se ve todos los días".