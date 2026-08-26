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Artistas rinden homenaje a Rubén Rada tras su fallecimiento a los 83 años

El aclamado músico uruguayo Rubén Rada falleció a los 83 años tras una batalla contra la neumonía. Su legado perdura en el corazón de quienes lo conocieron y admiraron.

26/08/2026 | 18:58Redacción Cadena 3

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FOTO: \"Se fue uno de los más grosos\": la despedida de los famosos a Rubén Rada

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Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- La noticia del fallecimiento de Rubén "El Negro" Rada ha causado una profunda tristeza en el ámbito del espectáculo rioplatense. La cantante Valeria Lynch expresó el sentir de muchos al afirmar que "se fue uno de los músicos más grosos", resaltando el impacto que tuvo en la música y la cultura de la región.

El reconocido artista falleció el pasado miércoles a los 83 años, después de haber enfrentado una neumonía que lo mantuvo internado durante tres semanas. Su familia confirmó la triste noticia, y en respuesta, numerosos colegas del medio artístico comenzaron a rendirle homenaje a través de sus redes sociales.

El músico y compositor Fito Páez compartió su conmoción en Instagram, donde escribió: "La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. ¡Dios! ¡Cómo lo voy a extrañar!". Junto a su mensaje, Páez también recordó un pasaje de su obra "Infancia & Juventud".

La despedida de Rada también fue sentida por otros artistas como Dread Mar I, Julieta Díaz, Gloria Carrá, Conociendo Rusia e Iván Noble, quienes expresaron sus condolencias y agradecimientos por su legado musical.

La emotividad del momento fue capturada por Lynch, quien comentó: "El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso, su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa".

Por su parte, la artista Nicki Nicole compartió una imagen reciente con Rada, expresando su admiración: "Rubén querido, gracias por ser tan inspirador. Te vamos a extrañar mucho". También incluyó la canción "Quién va a cantar" en su homenaje.

La banda Los Auténticos Decadentes recordó a Rada publicando un video de su última colaboración juntos, resaltando su amistad y el impacto que tuvo en sus vidas: "Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Hasta siempre, Negro querido".

La actriz y cantante Natalia Oreiro también se sumó a las despedidas, afirmando: "Querido Negro, no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay. Como artista, como persona, como amigo. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente".

La partida de Rubén Rada deja un vacío en el mundo de la música, pero su legado perdurará en las memorias y corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y disfrutar de su arte.

Lectura rápida

¿Quién fue Rubén Rada?
Un destacado músico uruguayo reconocido por su influencia en la música rioplatense.

¿Qué sucedió recientemente?
Falleció a los 83 años tras una batalla contra la neumonía.

¿Cómo reaccionaron sus colegas?
Numerosos artistas expresaron su dolor y homenajes a través de redes sociales.

¿Qué legado dejó Rada?
Su música y estilo inconfundible, recordado por muchos como un ícono de la cultura.

¿Quiénes fueron algunos de los artistas que lo homenajearon?
Fito Páez, Valeria Lynch, Nicki Nicole, Los Auténticos Decadentes, entre otros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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