Confirmaron las fechas para las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana en 2027

La Conmebol ha revelado el calendario correspondiente a sus torneos más destacados para el año 2027: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa.

En un comunicado emitido tras una reunión el 25 de agosto, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol detalló las fechas de inicio y de las finales de estas competiciones, que fueron aprobadas por el Consejo de la entidad.

Según el calendario, la búsqueda por "La Gloria Eterna", lema de la Copa Libertadores, comenzará el 3 de febrero con la fase de repechaje/preeliminatoria (Fase 1 — partido de ida), que definirá a los equipos que avanzarán a la fase de grupos. Esta fase dará inicio el 7 de abril, y los octavos de final se jugarán el 11 de agosto, culminando con la gran final el 27 de noviembre de 2027, en una sede aún por confirmar.

Por su parte, la Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo con la Fase 1, que presentará un nuevo formato con partidos de ida y vuelta, a diferencia del sistema histórico de partidos únicos. La final de este torneo se disputará el 20 de noviembre.

El sorteo para determinar los equipos que participarán en la Fase de Grupos de ambas competiciones se llevará a cabo el 17 de marzo, mientras que el sorteo para los octavos de final será el 2 de junio.

En cuanto a la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de la Libertadores y al de la Sudamericana, el primer partido se jugará el 17 de febrero, y el partido de vuelta, que definirá al campeón, se llevará a cabo el 24 de febrero.

Es importante mencionar que las fechas anunciadas están sujetas a posibles modificaciones debido a circunstancias extraordinarias que puedan surgir.