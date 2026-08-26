Confirmaron las fechas para las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana en 2027
La Conmebol anunció el calendario de las principales competencias internacionales para el próximo año, incluyendo fechas clave para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
FOTO: Cronograma de Libertadores, Sudamericana y Recopa 2027.
La Conmebol ha revelado el calendario correspondiente a sus torneos más destacados para el año 2027: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa.
En un comunicado emitido tras una reunión el 25 de agosto, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol detalló las fechas de inicio y de las finales de estas competiciones, que fueron aprobadas por el Consejo de la entidad.
Según el calendario, la búsqueda por "La Gloria Eterna", lema de la Copa Libertadores, comenzará el 3 de febrero con la fase de repechaje/preeliminatoria (Fase 1 — partido de ida), que definirá a los equipos que avanzarán a la fase de grupos. Esta fase dará inicio el 7 de abril, y los octavos de final se jugarán el 11 de agosto, culminando con la gran final el 27 de noviembre de 2027, en una sede aún por confirmar.
Por su parte, la Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo con la Fase 1, que presentará un nuevo formato con partidos de ida y vuelta, a diferencia del sistema histórico de partidos únicos. La final de este torneo se disputará el 20 de noviembre.
El sorteo para determinar los equipos que participarán en la Fase de Grupos de ambas competiciones se llevará a cabo el 17 de marzo, mientras que el sorteo para los octavos de final será el 2 de junio.
En cuanto a la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de la Libertadores y al de la Sudamericana, el primer partido se jugará el 17 de febrero, y el partido de vuelta, que definirá al campeón, se llevará a cabo el 24 de febrero.
Es importante mencionar que las fechas anunciadas están sujetas a posibles modificaciones debido a circunstancias extraordinarias que puedan surgir.
Lectura rápida
¿Qué competencias están confirmadas para 2027?
Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.
¿Cuándo comienza la Copa Libertadores?
Inicia el 3 de febrero de 2027 con la fase de repechaje/preeliminatoria.
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?
La final se disputará el 27 de noviembre de 2027.
¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?
El partido final se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2027.
¿Qué fechas tiene la Recopa Sudamericana?
El primer partido se jugará el 17 de febrero y el segundo el 24 de febrero de 2027.
[Fuente: Noticias Argentinas]