FOTO: Imputan a anestesiólogo por la muerte del futbolista de San Telmo, Camilo Nuin, de 18 años

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- El anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana ha sido imputado por homicidio culposo en el contexto de la investigación por el fallecimiento del futbolista de la Reserva de San Telmo, Camilo Nuin, quien tenía apenas 18 años y falleció el 25 de junio de 2025 durante una cirugía de rodilla programada en una clínica de Adrogué.

La familia de Nuin comunicó la imputación a través de la cuenta de Instagram Justicia x Camilo Nuin, donde expresaron: "Tenemos al fin un imputado en la causa por la muerte de Camilo Nuin", y añadieron que esta decisión "no es una condena" y que corresponde a la Justicia establecer las responsabilidades pertinentes.

La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del fiscal Carlos Pérsico, quien ha estado investigando si existió un nexo causal entre la intervención quirúrgica y el deceso del joven.

Nuin, jugador de la Reserva de San Telmo, ingresó a la Clínica Espora el 25 de junio de 2025 para someterse a una intervención programada debido a una lesión en los meniscos y ligamentos cruzados de su rodilla. Durante la operación, sufrió un paro cardíaco y falleció.

La investigación se inició bajo la carátula de "homicidio culposo" y uno de sus objetivos fue determinar si la anestesia administrada tuvo alguna influencia en el desenlace fatal. Los padres de Nuin declararon ante el fiscal y solicitaron la inclusión de un perito de parte para participar en la autopsia.

En aquel momento, el padre de Camilo informó que el cirujano les había comunicado que el joven había entrado en paro durante la operación, y que se estaba investigando si un error relacionado con la anestesia podría haber causado el incidente. "No lo puedo certificar hasta después de la autopsia", había declarado en su momento.

La familia ha sostenido desde el principio que se trató de un caso presunto de mala praxis y ha exigido que se investigue la actuación de los profesionales involucrados en la cirugía. "Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que desde el primer día: preguntar, investigar, exigir respuestas y pedir justicia", afirmaron.

En este sentido, concluyeron: "Porque detrás de cada documento, cada pericia y cada expediente hay una vida. La de Camilo. Que sea justicia".