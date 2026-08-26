Vacunatorio VIP: citan a indagatoria a Duhalde, Verbitsky, Taiana y a otros 31 beneficiarios

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el coronavirus en circunstancias presuntamente irregulares durante la pandemia.

Entre los convocados se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el excanciller Jorge Taiana; el diputado nacional Eduardo Valdés, y Patricia Alsua, esposa del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini.

Las audiencias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, dentro de la causa conocida como Vacunatorio VIP.

El fiscal federal, Eduardo Taiano, considera que los beneficiarios habrían actuado como partícipes necesarios del delito de peculado. Según su planteo, no tuvieron un papel meramente pasivo, sino que su participación habría sido necesaria para concretar el presunto desvío de vacunas pertenecientes al Estado.

El expediente analiza la aplicación de dosis de Sputnik V a personas que, de acuerdo con la acusación, no integraban los grupos prioritarios establecidos en ese momento, cuando la disponibilidad de vacunas todavía era limitada.

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• Los tres episodios investigados

La causa se concentra en tres hechos ocurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

El primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas hasta la sede del Ministerio de Salud. En un sector próximo al despacho del entonces ministro Ginés González García fueron vacunados, entre otros, Verbitsky, Taiana y Valdés.

Según la investigación, algunos de los beneficiarios fueron incorporados al registro oficial como "Personal Estratégico", pese a que presuntamente no reunían los requisitos fijados para acceder a las dosis bajo esa categoría.

El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021. Cinco vacunas fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora, donde fueron inmunizados el expresidente, su esposa, sus hijas María Eva y Juliana y su secretario privado, Carlos Alberto Mao.

La Fiscalía señaló que la vacunación domiciliaria estaba prevista para personas con dificultades físicas para trasladarse, pero sostuvo que esa situación no fue acreditada en el caso de Duhalde.

El tercer hecho comprende la aplicación de 36 dosis en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entre las personas alcanzadas se encuentran Patricia Alsua; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, y su esposa, Filomena Marta Burgos.

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• Cómo comenzó la causa del Vacunatorio VIP

La investigación se inició en febrero de 2021, después de que Verbitsky revelara públicamente que había recibido una vacuna en el Ministerio de Salud. El escándalo provocó la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria.

En un primer momento, Capuchetti archivó las actuaciones contra las personas vacunadas al considerar que no habían cometido un delito. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y ordenó profundizar la investigación sobre los beneficiarios.

El tramo referido a los funcionarios que presuntamente facilitaron las vacunaciones ya fue elevado a juicio oral. Los acusados son el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; el exdirector del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira, y Marcelo Ariel Guille, exsecretario privado de González García. Serán juzgados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado.