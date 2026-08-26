Tres funcionarios del Servicio Secreto de EE.UU. bajo investigación por posible conducta indebida

Tres funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron colocados en licencia administrativa el pasado martes, a la espera de los resultados de una investigación realizada por la oficina de normas profesionales de la agencia. Estos tres individuos cumplían funciones que no estaban relacionadas con la aplicación de la ley y son objeto de una investigación por posible conducta indebida, según informó la oficina de información pública de la agencia.

Si bien la razón detrás de esta medida aún no ha sido especificada, la Oficina de Responsabilidad Profesional ha comenzado su revisión. Este suceso ocurre en un momento en que el Servicio Secreto enfrenta un intenso escrutinio, especialmente tras varios intentos de asesinato dirigidos contra el presidente Donald Trump en los últimos dos años.

En abril, se reportó un incidente en el que un hombre armado logró vulnerar la seguridad en el Washington Hilton durante una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistía Trump. Este tipo de situaciones ha llevado al Servicio Secreto a estar en el centro de la atención pública por su papel en la protección del mandatario.

Recientemente, el Departamento de Justicia también ordenó la comparecencia de periodistas de The New York Times que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo Air Force One, que fue un obsequio de Qatar. Estas órdenes de comparecencia fueron retiradas posteriormente, pero se produjeron después de que el diario informara que se había instado a Trump a abandonar Turquía en el antiguo Air Force One, siguiendo recomendaciones del Servicio Secreto.

Trump, por su parte, reconoció que se había escabullido del Air Force One al salir de Turquía debido a preocupaciones de seguridad, ya que el Servicio Secreto y los militares querían que él estuviera en un "avión diferente" por temor a que Irán tuviera intenciones de asesinarlo.

El mes pasado, el Servicio Secreto también informó que uno de sus agentes asignados al equipo de seguridad del vicepresidente JD Vance estaba siendo investigado por acusaciones relacionadas con una presunta filtración de noticias. Esta investigación se vinculó a un reportaje de MS NOW publicado en julio, donde se detallaban las frustraciones de algunos agentes por las solicitudes de viaje de última hora de Vance y su familia.

La situación de estos funcionarios del Servicio Secreto y los incidentes recientes ponen de manifiesto la creciente presión sobre la agencia y su capacidad para garantizar la seguridad del presidente y otros funcionarios de alto nivel.