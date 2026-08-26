Gustavo Petro lanza un gabinete alterno para fiscalizar al gobierno de De la Espriella en Colombia

FOTO: Petro presenta gabinete alterno de oposición al gobierno de De la Espriella en Colombia

BOGOTÁ — El expresidente colombiano Gustavo Petro dio a conocer el miércoles el "gabinete por la vida", un equipo integrado por exfuncionarios de su administración, que se dedicará a monitorear y ejercer control político sobre el Ejecutivo del conservador Abelardo de la Espriella.

"Este no es un gabinete en la sombra, es un gabinete en la luz", afirmó Petro en un evento político realizado en Bogotá, donde calificó al gobierno de De la Espriella, que asumió el cargo a principios de agosto, como un representante de la "muerte" y la "oscuridad".

El nuevo equipo incluye a figuras prominentes del gobierno de Petro (2022-2026), como la exministra de Relaciones Exteriores Yolanda Villavicencio, la exministra de Minas Irene Vélez, el exministro de Hacienda Germán Ávila y el exministro de Trabajo Antonio Sanguino.

En la presentación no se especificó si cada exfuncionario se encargará de supervisar el área que anteriormente lideraba, lo que representa una propuesta de oposición innovadora en Colombia, aunque ha sido vista en otros países.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Yann Basset, comentó que el concepto de un "gabinete a la sombra", común en sistemas parlamentarios como el del Reino Unido, permite que un equipo que ha estado fiscalizando al Ejecutivo pueda eventualmente asumir el gobierno si este cae por falta de apoyo en el parlamento.

Sin embargo, en un sistema presidencialista como el de Colombia, este gabinete alterno no está destinado a reemplazar al actual, que fue elegido para un periodo de cuatro años.

"Es un ejercicio de control político y de preparación para las próximas elecciones", agregó Basset. "Se está instalando en Colombia un sistema de alternancia entre derecha e izquierda, y por esta vocación de poder se crea este gabinete alterno", subrayó.

El senador progresista y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien fue derrotado en las urnas por De la Espriella, expresó durante el evento que el gabinete está preparado "intelectual, política y técnicamente para asumir la responsabilidad de conducir el Estado en 2030".

Además, Cepeda indicó que este equipo trabajará en colaboración con la bancada del Pacto Histórico, el movimiento político liderado por Petro, que es la más numerosa en el Congreso, aunque no tiene la mayoría.

"No solo señalará lo que está mal, sino que también contribuirá a lo que vendrá en nuestro país", aseguró Cepeda, quien perdió el balotaje del 21 de junio por un estrecho margen de alrededor de 250.000 votos.