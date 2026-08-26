CGRI asegura que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado si EE. UU. no accede a sus demandas

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció que no abrirá el estrecho de Ormuz si Estados Unidos no acepta las condiciones que plantea el país persa, según lo informado por el medio oficial Sepah News.

En una declaración a los medios, el portavoz del CGRI, Hossein Mohebbi, subrayó que la vía navegable clave se encuentra bajo control total de Irán y que ninguna embarcación podrá transitar sin la autorización correspondiente. "Todos los buques de guerra enemigos se encuentran a al menos 400 kilómetros del estrecho de Ormuz y, desde las perspectivas militar y territorial, ninguna embarcación podrá pasar por esta vía navegable sin el permiso y gestión de Irán", afirmó Mohebbi. Además, destacó que incluso la ruta cercana a Omán está completamente bajo control iraní, reafirmando que el estrecho de Ormuz es parte de Irán y Omán.

Mohebbi también mencionó que Irán y Omán han llegado a acuerdos sobre la distribución de las aguas del estrecho y sus ingresos tras las negociaciones. El vocero atribuyó al "obstruccionismo" de Estados Unidos la demora en el proceso de negociación y enfatizó que si Washington retoma el memorándum de entendimiento de paz firmado con Irán en junio, "podemos abrir el estrecho de Ormuz en el marco acordado".

"Por consiguiente, Estados Unidos debe aceptar nuestras condiciones. Si Estados Unidos no acepta nuestras condiciones, el estrecho de Ormuz no será abierto bajo ninguna circunstancia", añadió Mohebbi.

Desde el 28 de febrero, Irán ha endurecido su control sobre el estrecho, impidiendo el paso de buques vinculados a Israel y Estados Unidos, tras un ataque conjunto de estos contra territorio iraní. El 18 de junio, ambas naciones firmaron un memorándum para finalizar el conflicto en la región en todos los frentes, incluyendo Líbano. Según el acuerdo, se debían negociar los términos finales en un plazo de 60 días que expiró el 17 de agosto, aunque las conversaciones quedaron en un punto incierto tras la escalada de tensiones del mes pasado entre ambos países.

En una declaración conjunta emitida recientemente, Irán y Omán anunciaron que están discutiendo un marco por etapas que incluye la creación de un corredor de navegación conjunta temporal en el estrecho de Ormuz y un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de eliminación de minas. La declaración también señala que las negociaciones técnicas continuarán para establecer un corredor de navegación permanente y para la futura administración de la vía, incluyendo el intercambio de información, la gestión del tráfico y los servicios de navegación y seguridad necesarios.