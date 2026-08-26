La venta de combustibles cayó por sexto mes consecutivo y julio registró la mayor baja en dos años

Las ventas de combustibles en Argentina profundizaron su tendencia negativa durante julio y acumularon seis meses consecutivos de caídas interanuales. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación recopilados por el medio especializado Surtidores, las estaciones de servicio despacharon 1.368.722 metros cúbicos, frente a los 1.462.232 m³ comercializados en julio de 2025.

La diferencia representa una caída del 6,4% interanual y constituye el mayor retroceso registrado en los últimos dos años. En términos absolutos, se vendieron unos 93.500 m³ menos que durante el mismo mes del año pasado.

El resultado también mostró una baja respecto de junio, aunque más moderada: el volumen comercializado disminuyó 0,51% mensual. La comparación debe tomarse con cautela debido a que julio tuvo 31 días, mientras que junio contó con 30.

Seis meses consecutivos de caída

El deterioro de las ventas comenzó a consolidarse a partir de febrero. Desde entonces, todos los meses registraron resultados negativos frente al mismo período del año anterior.

La evolución fue la siguiente:

Febrero: -1,67%

Marzo: -1,05%

Abril: -2,38%

Mayo: -0,20%

Junio: -2,92%

Julio: -6,40%

Enero había sido la excepción, con un crecimiento interanual de apenas 0,11%, posiblemente favorecido por el movimiento propio de la temporada de verano.

La tendencia también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y julio de 2026 se vendieron 9,58 millones de m³, contra 9,79 millones durante el mismo período de 2025. Esto implica una contracción de aproximadamente 2,1%, equivalente a unos 204.000 m³.

La diferencia se vuelve más significativa al comparar con 2023: durante los primeros siete meses de aquel año se habían comercializado cerca de 10,64 millones de m³, por lo que el volumen actual se encuentra casi 10% por debajo de ese nivel.

La nafta Súper fue la que más cayó

La menor demanda alcanzó a todos los principales productos comercializados en las estaciones de servicio.

La nafta Súper encabezó el retroceso, con una baja interanual del 7,8%. En segundo lugar quedó el gasoil G2, cuyas ventas disminuyeron 7,04%.

La nafta Premium también profundizó su comportamiento negativo y registró una caída del 6,4%, acumulando así su tercer mes consecutivo con ventas inferiores a las del año anterior.

El gasoil G3 presentó la menor contracción entre los cuatro productos principales, aunque igualmente terminó julio con una baja del 1,89% interanual.

Los datos muestran así un retroceso generalizado del consumo de combustibles, aunque con distinta intensidad según el producto.

Qué provincias registraron las mayores caídas

El comportamiento tampoco fue uniforme en todo el país. Tucumán registró la mayor caída interanual, con un descenso del 22,41%, al pasar de 41.042 a 31.844 m³.

Le siguieron:

Jujuy: -16,42%

Salta: -15,86%

Santa Cruz: -14,49%

Misiones: -13,84%

La Rioja: -13,73%

Sin embargo, los datos de algunas provincias del noroeste deben analizarse con especial cautela. El informe señala que Refinor, compañía con una importante presencia en esa región, no informó sus cifras correspondientes a julio.

La ausencia de esos datos afecta particularmente los registros de Tucumán, Jujuy y Salta, por lo que podría distorsionar la magnitud de las caídas informadas para esas jurisdicciones.