Emergencia climática en Bolivia: más de 121.000 familias afectadas por nevadas y lluvias

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Bolivia enfrenta una emergencia climática debido a intensas nevadas, lluvias e inundaciones que han dejado 121.731 familias afectadas entre el 11 y el 26 de agosto, según informó el viceministerio de Defensa Civil.

El viceministro Roberto Rivero destacó que 96.452 familias han sufrido los efectos de las nevadas, mientras que otras 25.279 se encuentran damnificadas por las inundaciones, lo que eleva el total de afectados a la cifra mencionada.

Este desastre climático ha tenido un impacto significativo tanto en comunidades rurales como en zonas productivas, con 93.934 hectáreas afectadas y 1.289 hectáreas perdidas. Además, el sector pecuario ha sufrido daños, con 5.897 cabezas de ganado afectadas y 1.719 pérdidas, según el reporte oficial.

Las nevadas se han registrado en los departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí, siendo este último el que ha experimentado la mayor incidencia debido a la intensidad de las precipitaciones. A este panorama se añaden inundaciones en La Paz, Potosí y Cochabamba, así como la presencia de fuertes vientos.

Las autoridades locales están coordinando labores de asistencia humanitaria, recuperación de caminos y apoyo al sector pecuario para mitigar el impacto de esta emergencia.