Los proyectos musicales de Rubén Rada que quedaron sin finalizar tras su fallecimiento

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- La muerte de Rubén "El Negro" Rada a los 83 años interrumpió una etapa de intensa actividad artística en la que el músico uruguayo preparaba un homenaje a su histórica banda Tótem, trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y acababa de lanzar un nuevo ciclo de encuentros musicales.

Dos años atrás, el músico ya había dejado en claro el impulso que lo mantenía activo y anticipado, de alguna manera, la enorme cantidad de proyectos que quería dejar registrados. "Yo le meto por todos lados. Pienso que mañana me voy a ir, entonces les dejo música. Grabo, grabo, me voy y quedarán discos míos por salir. El Negro está apurado", había reflexionado en declaraciones radiales.

Uno de los proyectos más avanzados era "Rada canta Tótem", la legendaria formación que integró en los años 70. Rada tenía previstas dos funciones para el 10 y 11 de octubre en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre, donde iba a reencontrarse con el bajista Daniel "Lobito" Lagarde para homenajear las canciones de una de las bandas fundamentales de la música uruguaya. Las entradas para ambos conciertos estaban cerca de agotarse.

El proyecto había comenzado a tomar forma meses atrás y el propio Rada compartió imágenes de los ensayos durante julio, cuando cumplió 83 años.

Otro de los trabajos que dejó en marcha volvía a vincularlo estrechamente con Argentina. En enero había revelado que preparaba un disco junto a Los Auténticos Decadentes, un proyecto de ocho canciones que contemplaba cuatro temas registrados por Rada junto a su productor Gustavo Montemurro y otras cuatro composiciones suyas con nuevos arreglos de la banda argentina.

La relación entre Rada y Los Decadentes llevaba varios años y había incluido grabaciones y encuentros en vivo. En 2021 habían trabajado juntos para ADN y durante 2026 volvieron a reunirse, con el músico uruguayo adelantando que ya habían registrado "varios temas" antes de continuar el trabajo en estudio.

Rada también acababa de poner en marcha ¿Quién va a cantar?, un ciclo audiovisual de encuentros musicales con artistas de distintas generaciones. La propuesta, estrenada en julio, consistía en recibir invitados para interpretar una canción del repertorio de Rada y otra perteneciente al músico convocado.

El primer encuentro reunió al artista con La Vela Puerca, pero el proyecto estaba pensado para continuar con nuevos capítulos. "Ahora estamos buscando más músicos", había dicho Rada, mientras que el ciclo incluso recibió públicamente el interés de Jorge Drexler, quien manifestó su deseo de participar.