Cadena 3 celebra el Día de la Radio en Argentina con cinco audios históricos

Hoy, en el Día de la Radiodifusión Argentina, Cadena 3 conmemora su rica trayectoria, que se remonta a los 94 años de LV3, en su camino hacia el centenario en 2030.

La número 1 en audiencia del país festeja este día tan significativo con una serie especial de cápsulas sonoras que reviven momentos cruciales de su historia, ofreciendo a los oyentes un viaje auditivo a través de las últimas cuatro décadas.

Entre los momentos más destacados se incluye un emotivo diálogo que reflejó la profunda amistad entre Víctor Brizuela y Diego Maradona, el instante en que Cynthia Zack anunció el impacto a las Torres Gemelas, o la vibrante narración de "Bocha" Houriet del penal decisivo de Montiel en el Mundial de Qatar.

La historia de Cadena 3 también está marcada por la cobertura de eventos trascendentales a nivel nacional e internacional.

Las cápsulas evocan la presencia de Sergio Suppo en Malvinas, la crónica de Marcos Calligaris desde El Salvador, los reportajes de Luis Fernández Echegaray en Ucrania, la voz de Guillermo Hemmerling en el Festival de Viña del Mar y los envíos de Raúl Monti desde Doha.

Estas coberturas demuestran el compromiso de la emisora con la información y su capacidad para llevar los acontecimientos más relevantes directamente a los hogares de los argentinos.

En este Día de la Radiodifusión, Cadena 3 no solo celebra su pasado, sino que reafirma su compromiso con el futuro de la radio en Argentina.

Estas cinco cápsulas son un testimonio de la evolución del medio, la pasión de sus profesionales y la conexión inquebrantable con su audiencia, destacando el rol fundamental de la radio como compañía, fuente de información y espejo de los momentos que marcan la historia colectiva.