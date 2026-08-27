Rafael Grossi se muestra optimista en su candidatura para liderar la ONU

Buenos Aires, 27 agosto (NA) — El diplomático argentino Rafael Grossi manifestó su optimismo respecto a la etapa final del proceso que definirá, antes de que finalice el año, al sucesor del portugués António Guterres en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Esta declaración se produjo durante una amplia entrevista con los medios Clarín y La Nación, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, justo antes de enfrentarse a la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y a la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, quienes son sus principales competidoras en esta contienda internacional.

"Soy optimista, creo que la mía es una candidatura que proyecta efectividad y mucho realismo, que es lo que hace falta", afirmó Grossi en la entrevista realizada en Washington.

El argentino, quien se desempeña como director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), se encuentra en esa ciudad para participar en el lanzamiento de una iniciativa sobre aplicaciones nucleares marítimas.

Las votaciones decisivas y la recomendación oficial del Consejo de Seguridad están programadas para llevarse a cabo entre septiembre y octubre de 2026; el nuevo secretario general asumirá su cargo el 1 de enero de 2027.