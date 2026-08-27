Seis meses de conflicto: los objetivos de Estados Unidos en la guerra con Irán se redefinen

WASHINGTON — Cuando el presidente Donald Trump lanzó la guerra contra Irán a finales de febrero, inicialmente estimó que duraría entre cuatro y cinco semanas. Sin embargo, seis meses después, no se vislumbra un final, a pesar de las afirmaciones repetidas de Trump de que la guerra está ganada o que un acuerdo está a punto de cerrarse.

Un memorando de entendimiento firmado en junio, que se había diseñado para facilitar el final del conflicto, ha sido dejado de lado. Los arsenales de Estados Unidos están agotándose y el gobierno de Trump ha cambiado su enfoque hacia una presión económica sobre Irán en lugar de realizar más ataques.

Así como ha evolucionado la naturaleza de la guerra en estos últimos seis meses, también lo han hecho los objetivos del conflicto.

Uno de los objetivos prioritarios ahora es la reapertura del estrecho de Ormuz, una meta que no estaba en la agenda original de Trump. Este estrecho es crucial para el transporte marítimo, ya que alrededor del 20% del petróleo mundial transita por allí.

En la actualidad, Irán lo utiliza como un punto estratégico que afecta a la economía global, manteniendo en gran medida cerrado el acceso, lo que ha provocado un aumento en los precios del combustible y de los fertilizantes, generando presión económica y política en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense ha logrado avances tácticos en la reducción de las capacidades militares de Irán. Sin embargo, muchos de los objetivos planteados por Trump al inicio del conflicto permanecen incumplidos o han cambiado.

Impedir que Irán tenga un arma nuclear

Trump afirmó en junio que Estados Unidos había "aniquilado" el programa nuclear de Irán. No obstante, un año después volvió a señalar que Irán estaba a solo unas semanas de desarrollar una bomba nuclear.

Una de las preguntas más urgentes es qué sucederá con una reserva de 440 kilogramos (aproximadamente 970 libras) de uranio enriquecido que Teherán podría usar potencialmente para fabricar un arma. Este material se cree que está enterrado bajo tres sitios que fueron bombardeados por Estados Unidos e Israel el año pasado. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que sería recuperado por Estados Unidos "en estrecha coordinación y conjuntamente con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO".

Sin embargo, Irán no ha indicado si consentiría esto. Según expertos, apoderarse de ese material sin el permiso de Irán sería una misión peligrosa que requeriría un despliegue considerable de tropas estadounidenses en el país.

Funcionarios indicaron que Teherán reafirmó en el memorando de entendimiento de junio que no obtendría ni desarrollaría armas nucleares. El acuerdo pedía que Irán diluyera su reserva de uranio altamente enriquecido, aunque muchos otros detalles sobre el programa nuclear quedaron para futuras negociaciones, y no está claro cuánto avance se logró antes de que las conversaciones se estancaran.

Reabrir el estrecho de Ormuz

Trump ha indicado que un acuerdo propuesto con Irán incluiría la reapertura del estrecho y que Estados Unidos levantaría el bloqueo de los puertos de Teherán, aunque en otras ocasiones ha sugerido que la vía marítima internacional se convertiría en territorio estadounidense o que Estados Unidos impondría un peaje a los barcos que lo atraviesen.

El presidente también ha afirmado en repetidas ocasiones que el estrecho está abierto, incluso durante una reciente entrevista en el programa de radio del comentarista conservador Glenn Beck. "Es un estrecho que funciona", declaró Trump. "Sí, de vez en cuando dispararán un dron o un cohete o algo así, pero es un estrecho que funciona muy bien".

Destruir la capacidad de Irán para disparar misiles

Uno de los principales objetivos del gobierno fue "destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos". Trump afirmó a finales de marzo que los misiles de Irán "están en su mayoría diezmados" y que el 90% de sus misiles y lanzadores quedaron fuera de combate. Para mediados de mayo, esa cifra se había reducido al 82%.

A pesar de esto, Irán ha demostrado que aún puede llevar a cabo ataques en la región, incluidos ataques con drones contra barcos que navegan por el estrecho. Tan recientemente como en julio, Estados Unidos todavía tenía objetivos militares iraníes para atacar, y su Comando Central anunció que estaba atacando "centros de mando militar iraníes, sitios de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y redes de comunicaciones".

Destruir la base industrial de defensa de Irán

Al inicio de la guerra, el presidente y su administración a veces enumeraban esto como un objetivo independiente. En otras ocasiones, ha desaparecido de su lista. El Comando Central de Estados Unidos ha indicado que sus objetivos de ataque en Irán han incluido instalaciones de producción de armas y de fabricación de misiles y drones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a legisladores a principios de junio que Irán ha sufrido una "destrucción masiva" de su base industrial de defensa y "un desgaste del 80 al 90%". Les tomará años reconstruirla.

Eliminar la marina y la fuerza aérea de Irán

Estados Unidos e Israel establecieron rápidamente superioridad aérea en los cielos sobre Irán, donde volaron en gran medida sin oposición. Rubio mencionó que Irán aún tiene capacidades de drones, pero carece de la capacidad de usar enjambres de esos dispositivos como lo hizo al inicio de la guerra. También afirmó que Irán ya no tiene marina y depende de pequeñas embarcaciones equipadas con ametralladoras que hostigan a los barcos y a veces arrojan minas al agua. Trump declaró el miércoles que la marina y la fuerza aérea de Irán están "totalmente desaparecidas".

Proteger a aliados de EEUU

Trump, en una publicación en redes sociales en marzo, añadió otro objetivo para Estados Unidos: "Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros".

Estados Unidos mantiene miles de militares en bases y otras instalaciones en la región, aunque Trump no ha sido claro sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a sus aliados de Oriente Medio de amenazas a largo plazo. En junio, cuando Estados Unidos afirmó que Irán disparó misiles contra Kuwait y Baréin, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en respuesta. Sin embargo, un aliado —Omán— en particular no ha sentido la calidez de la oferta de protección de Trump y, en cambio, ha lidiado con la ira de Trump por el acuerdo que estaba negociando con Irán sobre el estrecho de Ormuz. A mediados de agosto, Trump amenazó, utilizando un lenguaje fuerte, con bombardear Omán si "se interpone".

Cortar el apoyo a los grupos patrocinados por Irán

En marzo, Trump y su gobierno declararon repetidamente que degradar a los grupos patrocinados por Irán era un objetivo clave. Con el tiempo, los funcionarios han ofrecido menos actualizaciones sobre este objetivo, que el presidente describió como garantizar que "los grupos terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo ni atacar a nuestras fuerzas" y "garantizar que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras".

Al principio, Estados Unidos atacó a milicias alineadas con Irán en Irak. Sin embargo, el mayor enfoque ha sido la guerra de Israel en Líbano contra Hezbollah. Irán ha insistido en que los combates en Líbano deben cesar como parte de cualquier acuerdo con Estados Unidos. Israel y el gobierno libanés anunciaron un acuerdo, mediado por Estados Unidos, para que las fuerzas israelíes abandonen el sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah. Sin embargo, el grupo militante se ha negado a conversaciones directas y su líder ha afirmado que no se desarmará.