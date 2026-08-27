Nuevas restricciones en redes sociales para menores tras acuerdo histórico de Meta

OAKLAND, California, EE.UU. — Los usuarios menores de 18 años experimentarán cambios significativos en sus interacciones en Instagram y Facebook debido a un acuerdo histórico de 18 mil millones de dólares que Meta Platforms firmó con 48 estados de EE.UU. el miércoles.

Este acuerdo, que se desarrollará a lo largo de una década, no solo implica una compensación económica, sino que Meta también se comprometió a mejorar sus medidas de seguridad. Entre las nuevas reglas se incluye un límite de uso de dos horas diarias para los menores de 18 años, así como la prohibición de acceso a las plataformas entre la medianoche y las 6 de la mañana. Además, se ocultarán los conteos de "me gusta" y se reforzarán las restricciones para mantener a los menores de 13 años fuera de las plataformas.

Las nuevas medidas de seguridad se implementarán exclusivamente en Estados Unidos y estarán vigentes por un período de diez años. Sin embargo, a pesar de que estas reformas son consideradas un avance significativo en la seguridad infantil, críticos y defensores advierten que no abordarán de inmediato los numerosos problemas que enfrenta la plataforma.

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, comentó que aunque el acuerdo es un "hito significativo", los padres no deberían considerar Instagram como un entorno completamente seguro para sus hijos. "El acuerdo tiene un gran problema: permite que Meta defina el daño", afirmó Béjar, quien se mostró escéptico respecto a la efectividad de las medidas.

Béjar también expresó preocupación por cómo las recomendaciones de contenido pueden ser adictivas para los adolescentes, sugiriendo que, a pesar del límite de tiempo, la plataforma podría dejar a los usuarios deseando más. Meta mencionó que los mayores de 18 años podrán optar por algunas de las nuevas características de control, como recordatorios de límite de tiempo, aunque no se implementará una opción para que los adultos ajusten la configuración general de los adolescentes en la plataforma.

En cuanto a la verificación de edad, Meta se compromete a mejorar su tecnología para asegurarse de que los menores no mientan sobre su edad al registrarse. Se utilizarán herramientas de inteligencia artificial y auditorías externas para evaluar la eficacia de estas medidas, que buscan reducir la cantidad de falsos positivos en la identificación de usuarios.

A pesar de las críticas sobre la implementación de estas medidas, muchas funciones de seguridad se activarán de forma predeterminada, como el límite de tiempo y el modo nocturno. Sin embargo, algunos críticos, como Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, han señalado que el acuerdo debería centrarse en desactivar funciones dañinas de manera automática en lugar de dejar esta responsabilidad a los padres.

Investigadores y defensores de la seguridad infantil han manifestado que, aunque el acuerdo es un paso en la dirección correcta, aún queda un largo camino por recorrer. Yaël Eisenstat, directora de políticas del Cybersafety Research Center, subrayó que muchas de las protecciones anteriores de Meta han demostrado ser ineficaces. "Es un poco prematuro decir si todos los cambios que queremos ver se producirán", concluyó Eisenstat.