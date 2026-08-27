La UEFA presenta denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino por gestión del Mundial

FOTO: La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Infantino por venta del Mundial

MÓNACO — La UEFA ha decidido emprender acciones legales contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante tribunales suizos, a raíz de posibles irregularidades financieras vinculadas a un plan fallido que buscaba vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

El jueves, la UEFA comunicó que había presentado documentos en un tribunal de Manhattan con el fin de obtener pruebas relacionadas con el fondo de inversión Thrive Capital Management, creado por Joshua Kushner.

Este fondo y Kushner se perfilaban como los inversores principales, con la intención de abonar a la FIFA la suma de 4.200 millones de dólares a cambio de una participación del 20% en una nueva filial que se encargaría de gestionar los eventos comerciales del organismo, incluyendo el Mundial.

Según se detalla en un documento de 56 páginas, los abogados de la UEFA han indicado que están considerando iniciar un proceso penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA, por gestión desleal delictiva, conforme al artículo 158 del Código Penal suizo.

El documento también sugiere que la cifra de 4.200 millones de dólares podría ser un "precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio".

Este plan fue abandonado por Infantino el 1 de agosto, tras la fuerte reacción de diversos dirigentes del fútbol mundial, incluida la UEFA.