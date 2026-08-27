Liberan a agente de ICE acusado de tiroteo en Minneapolis tras rechazo de extradición en Texas

FOTO: Agente de ICE acusado por tiroteo en Minneapolis queda libre en Texas tras rechazo de extradición

BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que enfrenta acusaciones por dispararle a un hombre en Minneapolis fue liberado el jueves en Texas, después de que un juez federal desestimara la solicitud de extradición a Minnesota.

Christian Castro dejó un centro de detención en Brownsville al amanecer, donde fue recibido por varios periodistas. Tras un breve gesto, se subió a un SUV que lo alejó rápidamente del lugar.

El juez federal de distrito Fernando Rodriguez Jr. indicó en su orden que no tenía la autoridad para impedir que un jefe de policía local liberara a Castro ni para obligar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a firmar su extradición.

Castro enfrenta cargos en Minnesota por agresión y por presentar un informe falso relacionado con el tiroteo ocurrido el 14 de enero, en el que resultó herido Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años.

Castro está acusado de disparar a través de la puerta de una casa

Las acusaciones contra Castro incluyen haber disparado un arma a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna. Los fiscales alegan que Castro también acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de haber atacado a un agente del ICE con un palo de escoba y una pala para nieve.

Después de que un juez de Minnesota emitió en mayo una orden de arresto nacional contra Castro, fue detenido el 29 de mayo en el condado de Cameron. Desde entonces, las autoridades de Minnesota han solicitado su extradición, pero Castro permaneció bajo custodia en Brownsville, una ciudad fronteriza con México.

Según la legislación de Texas, y en ausencia de extradición, Castro debía ser liberado tras 90 días de detención, lo cual se cumplió el jueves.

Funcionarios de Minnesota expresaron preocupación por la posibilidad de que Castro se fugue a México. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una solicitud de orden de restricción temporal para evitar su liberación o forzar su regreso a Minnesota.

Abbott espera una investigación interna del estado sobre Castro

Abogados de Texas argumentaron que el juez no podía pronunciarse sobre una decisión aún pendiente. Abbott, por su parte, no ha rechazado la extradición, pero está esperando el resultado de una investigación interna que evaluará si Castro puede ser considerado un "fugitivo" según la Cláusula de Extradición.

Tras la decisión del juez, Ellison criticó a Abbott, afirmando que al negarse a extraditar a Castro, "Texas se convierte en un estado santuario para criminales violentos". Abbott respondió en redes sociales, cuestionando la preparación y el conocimiento de la ley de los abogados de Minnesota.

El juez reconoció que Castro podría intentar huir del país, pero indicó que "la amenaza de daño por sí sola no establece un asunto listo para ser resuelto".

Esta historia fue reportada por Valerie Gonzalez desde McAllen, Texas, con aportes de la periodista de Associated Press Kathy McCormack desde Concord, New Hampshire.