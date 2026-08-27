La fascinante exposición de Yayoi Kusama que cautivó a miles en México

CIUDAD DE MÉXICO — La artista japonesa Yayoi Kusama, fallecida recientemente, dejó una huella imborrable en el arte contemporáneo con su distintiva obra llena de lunares. En 2014, su exposición "Obsesión Infinita" se convirtió en un fenómeno cultural en México, atrayendo a miles de visitantes que incluso acamparon para ser parte de esta experiencia única.

La muestra se inauguró el 26 de septiembre de 2014 en el Museo Tamayo, un reconocido espacio dedicado al arte contemporáneo en la Ciudad de México. A medida que se acercaba la fecha de cierre, programada para el 18 de enero de 2015, la demanda creció de manera exponencial, resultando en un maratón de asistencia que permitió el ingreso de casi 10.000 personas en solo 36 horas, durante las cuales el museo permaneció abierto ininterrumpidamente.

En total, más de 320.000 personas visitaron la exposición, estableciendo un nuevo récord en el país para una muestra de arte. Este evento marcó la primera retrospectiva de Kusama en Latinoamérica y fue una de las más concurridas en la historia de las exposiciones en México.

La exposición incluyó más de 100 obras que abarcan desde 1950 hasta 2013, destacando piezas emblemáticas como "Infinity net", la película "Kusama’s Self-Obliteration", y las instalaciones "Phalli’s field", "Obliteration room" e "Infinity mirror room". Esta notable muestra fue organizada por el MALBA de Buenos Aires, donde también generó gran revuelo, atrayendo a 180.000 visitantes y transformando las calles aledañas con decoraciones de lunares.

Después de su paso por México, la exposición continuó su recorrido por Chile, así como otras ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo.

A lo largo de su carrera, Kusama expuso su obra en instituciones de renombre como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Ludwig en Alemania y la Tate Modern de Londres. En 2016, recibió la prestigiosa Orden de la Cultura de Japón, el mayor reconocimiento que el país otorga a sus artistas.

Nacida en 1929 en Matsumoto, Kusama afirmaba que sus dibujos eran una representación de cómo percibía el mundo, cubierto de manchas, una visión que la acompañó desde su infancia. A lo largo de su vida, pasó por diversas instituciones psiquiátricas y enfrentó años de pobreza y anonimato en Nueva York, donde se mudó en 1957. A pesar de los desafíos, continuó creando, estableciendo conexiones con figuras como Andy Warhol y Georgia O’Keeffe, quienes reconocieron su estilo innovador.

En una entrevista de 2012, Kusama compartió su amor por los lunares: "Son fabulosos. Quiero crear 1.000 pinturas, quizá 2.000, tantas como pueda dibujar". La artista falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, a los 97 años. Su estudio destacó que continuó pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel.