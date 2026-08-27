Malasia iniciará la repatriación de 1.476 birmanos en un programa voluntario

KUALA LUMPUR, Malasia — El gobierno de Malasia ha anunciado la repatriación de 1.476 ciudadanos birmanos en la primera fase de un programa de retorno voluntario, previsto para el próximo mes. Este esfuerzo busca abordar el prolongado desafío que enfrenta el país con los refugiados y migrantes indocumentados, según informó el jueves el Ministerio del Interior.

Esta repatriación forma parte de un plan más amplio que abarca a un total de 5.000 birmanos que son elegibles para regresar a su país, conforme a los procedimientos establecidos entre Malasia y Myanmar. El primer grupo de repatriados ha sido identificado por las autoridades de Myanmar y se espera que parta el 29 de septiembre en dos buques de guerra y un buque hospital de la marina de Myanmar.

Hasta el 15 de agosto, había 10.388 ciudadanos de Myanmar detenidos en centros de inmigración en Malasia. Las autoridades malasias están trabajando para verificar su identidad y sus solicitudes de asilo antes de finalizar el año.

Además de la repatriación, el gobierno está implementando medidas significativas para abordar el problema de los refugiados, que ha persistido durante décadas y ha generado preocupaciones en áreas financieras, sociales y de seguridad. Más del 95% de los refugiados en Malasia provienen de Myanmar, incluyendo a la comunidad rohinya, una minoría musulmana, así como a los grupos chin, karen y mon.

Como parte de estos esfuerzos, Malasia está desarrollando un nuevo sistema de registro de refugiados que reemplazará el anterior administrado por la ACNUR. Este sistema permitirá a las autoridades malasias acceder directamente a la información de registro y biométrica, y abarcará a aquellos detenidos y a migrantes indocumentados que residen en el país, incluidos los titulares de tarjetas del ACNUR.

Los refugiados que cumplan con los requisitos recibirán una tarjeta que les permitirá permanecer temporalmente en Malasia, bajo la supervisión del gobierno. Malasia es un destino atractivo para los refugiados de Myanmar debido a su accesibilidad, la existencia de comunidades birmanas y las oportunidades económicas, a pesar de la falta de un sistema formal de protección para refugiados.

Hasta finales de febrero, aproximadamente 215.600 personas refugiadas y solicitantes de asilo estaban registradas en ACNUR, de las cuales el 90% eran de Myanmar. El ACNUR ha advertido que los refugiados enfrentan múltiples riesgos, como arrestos, detenciones, explotación y discriminación, debido a la ausencia de un marco legal que proteja su estatus.

Grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que la sustitución del sistema de registro del ACNUR sin un marco legal más amplio podría dejar sin resolver muchos de estos problemas, y que el nuevo sistema podría aumentar la vigilancia gubernamental sobre los refugiados sin las salvaguardas adecuadas para su privacidad y protección.

El ministerio ha afirmado que este nuevo sistema está "diseñado para salvar a la nación de una inminente crisis demográfica" y se implementará de manera transparente, asegurando que no haya "margen para la incertidumbre".