La crisis de River: un análisis de sus fracasos en los últimos dos años

FOTO: River sufrió una sensible baja antes de enfrentar a Independiente Santa Fe: los convocados por Coudet.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Este miércoles, River Plate sufrió una nueva eliminación tras caer por penales ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental, sumando un nuevo capítulo a una serie de fracasos que se inició a mediados de 2024. Este periodo ha estado marcado por derrotas ante equipos de divisiones inferiores, eliminaciones en competiciones internacionales, dos finales perdidas y la sorprendente ausencia en la Copa Libertadores 2026.

Según información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, este proceso de infortunios ha transcurrido bajo las direcciones de Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, siendo el factor común la incapacidad de convertir planteles costosos y ambiciosos en títulos.

Uno de los primeros golpes significativos tuvo lugar el 21 de mayo de 2024, cuando Temperley, un equipo de la Primera Nacional, eliminó a River de la Copa Argentina en los 16avos de final. El equipo de Núñez comenzó ganando 1-0, pero un gol de chilena de Fernando Martínez sobre el final llevó el partido a penales, donde River cayó 5-4, destacándose la actuación de Francisco Rago.

Más tarde, una de las decepciones más marcadas en el ámbito internacional ocurrió con Atlético Mineiro, que eliminó a River en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 con un global de 3-0. A pesar de realizar 35 remates y tener seis disparos a puerta en el partido de vuelta, River no logró marcar un solo gol.

El año 2025 comenzó con un nuevo tropiezo, cuando Talleres lo derrotó por penales en la final de la Supercopa Internacional, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario. Esto significó el primer título nacional de la historia para el conjunto cordobés.

El Torneo Apertura también trajo frustraciones, con Platense eliminando a River en los cuartos de final en el Monumental, después de empatar 1-1 y ganar 4-2 en la tanda de penales.

La situación se complicó aún más con la participación en el Mundial de Clubes, donde River fue eliminado en la fase de grupos, a pesar de haber vencido a Urawa Red Diamonds, empatado con Monterrey y perdido ante Inter de Milán.

Al regresar a Sudamérica, Palmeiras lo dejó fuera de la Libertadores 2025, venciendo a River 2-1 en el Monumental y 3-1 en Brasil, cerrando un global de 5-2.

La Copa Argentina, que ofrecía una nueva oportunidad, terminó con la eliminación ante Independiente Rivadavia en semifinales, donde un empate 0-0 se resolvió 4-3 en penales.

El final de 2025 fue desastrozo, ya que River perdió seis de siete encuentros, algo que no sucedía desde 1982. Además, acumuló cuatro derrotas consecutivas en casa, igualando una marca de 1926.

El Clausura 2025 cerró de manera negativa, con Racing ganando 3-2 en octavos de final, lo que dejó a River sin finales en cinco torneos disputados. La consecuencia fue aún más grave: River no se clasificó para la Copa Libertadores 2026, terminando cuarto en la tabla con 53 puntos y debiendo conformarse con la Copa Sudamericana.

La crisis también afectó a Gallardo, quien dejó el club en febrero de 2026 tras perder 13 de 20 partidos oficiales, una situación insostenible para el entrenador más exitoso de la historia del club. Coudet tomó el mando y logró llegar a la final del Apertura 2026, pero otra vez el desenlace fue amargo, con una derrota 3-2 ante Belgrano.

La Copa Argentina trajo otro golpe inesperado, ya que Aldosivi eliminó a River en 16avos de final con un 3-1 en Salta. La reciente eliminación en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, tras un empate 1-1 y perder 8-7 en penales, ha evidenciado la crisis profunda que vive el club.

Este conjunto de fracasos ha dejado claro que la crisis de River Plate ha dejado de ser un cúmulo de accidentes aislados. Desde Temperley hasta Independiente Santa Fe, han sido capítulos de una etapa marcada por inversiones millonarias, cambios de entrenadores y la búsqueda de estabilidad deportiva que aún se escapa.