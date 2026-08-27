River Plate se queda sin Coudet: el técnico anunciará su salida tras la eliminación en la Sudamericana

FOTO: Coudet dará una conferencia de prensa, donde se espera que anuncie su salida del club.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- El director técnico Eduardo "Chacho" Coudet se encuentra en el centro de la polémica luego de la inesperada eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que parece sellar el destino de su gestión en el club.

Durante su tiempo al frente del equipo, Coudet logró 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, un desempeño que fue considerado insatisfactorio por la dirigencia y los hinchas. Entre sus fracasos más destacados se encuentra la pérdida de la final del Torneo Apertura ante Belgrano y una contundente eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi, además de la reciente caída por penales ante Independiente Santa Fe.

En medio de este contexto, River Plate ya ha comenzado a evaluar posibles reemplazos para Coudet. Entre los nombres que suenan para asumir el mando del equipo se encuentran Ramón Díaz, Hernán Crespo y Santiago Solari, quienes están siendo considerados por la dirigencia del club.

Coudet tiene programada una conferencia de prensa para hoy a las 15 horas en el estadio Monumental, donde se espera que confirme su salida del club. Según fuentes cercanas, el entrenador estará acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli durante este anuncio crucial.

Después de la derrota ante el equipo colombiano, Coudet decidió no realizar declaraciones a la prensa, lo que generó aún más especulaciones sobre su futuro. Pasó varias horas en el Monumental, manteniendo reuniones con la Comisión Directiva para discutir su situación. Con el paso del tiempo, la posibilidad de que continúe al frente del equipo se volvió cada vez más remota, llevando a la conclusión de que su ciclo en el club estaba llegando a su fin.

El propio Coudet se encargará de explicar los motivos de su decisión y de despedirse formalmente de los aficionados en la conferencia programada para esta tarde.